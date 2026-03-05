1000+ км на одному заряді: BYD показала Blade Battery 2.0 для електромобілів

Blade Battery 2.0

Китайський виробник електромобілів BYD представив друге покоління своєї батареї — Blade Battery 2.0. Як заявляє компанія, така батарея дозволяє електромобілям долати понад 1000 км на одному заряді. Першим автомобілем із цією технологією стане флагманський електроседан Yangwang U7 від преміального бренду Yangwang.





Автономність Blade Battery 2.0 у понад 1000 км

За даними BYD, нова батарея забезпечує 1006 км пробігу на одному заряді за циклом CLTC. Це значний крок вперед порівняно з першою версією Blade Battery, яка пропонувала приблизно 600 км за тим самим стандартом.

Директор із продуктів Yangwang Чжен Юй пояснив, що головною проблемою електромобілів залишається так званий “неможливий трикутник”: поєднати високу продуктивність, великий запас ходу та швидку зарядку в одному рішенні. І основна проблема полягає у фізичних обмеженнях акумуляторів.

За словами топменеджера, батареї з більшою енергетичною щільністю складніше ефективно заряджати та розряджати, а також контролювати їхню температуру. Висока продуктивність потребує постійного великого струму на виході, а швидка зарядка — великого струму на вході, що створює виклики для безпеки та довговічності батареї. Компанія намагається розв’язати цю проблему за допомогою нових технологічних рішень.





Новий електромобіль Yangwang U7 отримав відразу чотири електромотори, акумулятор Blade Battery 2.0 місткістю 150 кВт-год, інтегрований з високовольтною платформою та модернізованою системою термоконтролю. Така конфігурація дозволяє одночасно забезпечити високу продуктивність із чотирма електромоторами та запас ходу понад 1000 км.

Що цікаво, новина про Blade Battery 2.0 з’явилася невдовзі після заяви іншого преміального бренду BYD — Denza. Компанія повідомила, що електричний Denza Z9 GT може проїхати до 1036 км (за циклом CLTC) на одному заряді.

Варто нагадати, що перше покоління Blade Battery компанія представила у 2020 році. Голова BYD Wang Chuanfu тоді наголошував на її підвищеній безпеці, довговічності та запасі ходу. Акумулятор побудований на літій-залізо-фосфатній технології (LFP) і за щільністю енергії наблизився до популярних літій-нікель-марганець-кобальтових батарей, але при цьому забезпечив значно вищу безпеку.

Джерело: electrek, carnewschina