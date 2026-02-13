tradfi
BYD Han L DM отримав до 25 км додаткового електричного пробігу після OTA-оновлення

Вадим Карпусь

BYD Han L DM

Плагін-гібридний седан BYD Han L DM отримав приріст запасу ходу на електротязі. Це сталося після виходу четвертого оновлення “по повітрю” (OTA). Разом із цим виробник додав до вже випущених автомобілів систему допомоги водієві DiPilot 5.0, 29 нових функцій і ще 6 оптимізацій.


В рамках четвертого OTA-оновлення для лінійки Han L для гібридної версії DM з’явилася нова функція Long Range. Після її активації передньопривідний варіант Han L DM отримує додаткові 25 км чистого електричного пробігу за циклом CLTC. У підсумку електрична автономність (без запуску ДВЗ)  зростає до 225 км. Повнопривідна версія з двома електромоторами сумарною потужністю 400 кВт (536 к.с.) отримує додаткові 15 км електричного пробігу. Таким чином, ресурс батарех тепер сягає 195 км за стандартом CLTC із вимкненим 1,5-літровим бензиновим двигуном. Нагадаємо, Han L DM оснащується LFP-батареєю місткістю 29,46 кВт·год.

Оновлення також додає систему допомоги водієві DiPilot 5.0 з наскрізною великою моделлю на базі навчання з підкріпленням. Система підтримує зміну напрямку під час паралельного паркування. Крім того, якщо водій тривалий час не тримає кермо, автомобіль активує функцію аварійної зупинки: самостійно перебудується до узбіччя та зупиниться.

Серед інших можливостей Han L DM — інтеграція з побутовою технікою Midea, підтримка смартфонів Huawei з Harmony OS 6.0 через HiCar, а також пристроїв Samsung і Oppo. Додали й менш масштабні функції: проєкційний дисплей, налаштування пам’яті, вбудовані ігри, нові звукові ефекти замка тощо.


Седан BYD Han L виконаний у фірмовій стилістиці Loong Face. Його габарити становлять 5050×1960×1505 мм, а колісна база — 2970 мм. В салоні встановлено 15,6-дюймовий центральний дисплей, 10,25-дюймову цифрову панель приладів, проєкційний дисплей і селектор коробки передач на кермовій колонці.

Повністю електрична версія Han L EV використовує 1000-вольтову архітектуру. Задньопривідний варіант розвиває потужність 500 кВт (671 к.с.) і розганяється до 100 км/год за 5,5 секунди. Запас ходу за циклом CLTC становить 701 км. Повнопривідна модифікація має потужність 1086 к.с., прискорюється до “сотні” за 2,7 секунди й проїжджає до 601 км завдяки батареї місткістю 83,21 кВт·год.

Гібридний Han L DM оснащений 1,5-літровим двигуном потужністю 115 кВт. Залежно від версії він працює разом із одним електромотором потужністю 200 кВт (268 к.с.) або двома електродвигунами на 400 кВт (536 к.с.). Топова версія Han L DM AWD розганяється до 100 км/год за 3,9 секунди.

У Китаї ціни на Han L стартують від 209 800 до 279 800 юанів ($30350-40475).

Нагадаємо, протягом 2025 року BYD наростила продажі нових авто в Україні на 401% та обійшла Toyota на українському ринку.

Електричні BYD Han L та Tang L: до 1085 к.с. та розгін до «сотні» за 2,7 секунди

Джерело: carnewschina

