BYD оновила Denza Z9 GT: до 1140 к.с. і понад 1000 км пробігу

BYD Denza Z9 GT

В той час як китайські науковці створюють перспективні акумулятори для електромобілів із запасом ходу у понад 1000 км, BYD оголосила про випуск серійного авто, який вже має таку автономність.





Мова йде про оновлений універсал BYD Denza Z9 GT у повністю електричній версії. За заявою виробника, це найдальнобійніший серійний батарейний електромобіль у світі. Максимальний запас ходу за циклом CLTC сягає 1036 км. Такий результат забезпечує тяговий акумулятор Blade місткістю 122,496 кВт·год. Водночас варто зазначити, що за даними реєстрації в китайському MIIT, оновлений Denza Z9 BEV має запас ходу 1068 км за циклом CLTC. Чому компанія не заявила саме цю модифікацію як “найдальнобійнішу у світі”, наразі не уточнюється.

Оновлений Denza Z9 GT і надалі пропонують у двох варіантах — повністю електричному (BEV) та гібридному PHEV. Електрична версія доступна з заднім (RWD) або повним приводом (AWD) і двома варіантами батарей: 102,33 кВт·год та 122,496 кВт·год. Залежно від конфігурації, покупцям доступні п’ять варіантів запасу ходу за циклом CLTC: 820 км, 860 км, 880 км, 1002 км та 1036 км.





Нова задньопривідна модифікація оснащується електромотором потужністю 370 кВт (496 к.с.) і розганяється до 240 км/год. Повнопривідна версія має передній електродвигун потужністю 230 кВт (308 к.с.) і два задніх по 310 кВт (416 к.с.) кожен. Сукупна віддача системи сягає 850 кВт (1140 к.с.), що на 140 кВт (188 к.с.) більше, ніж раніше. Максимальна швидкість AWD-версії становить 270 км/год.

PHEV-модифікація отримала батарею місткістю 63,82 кВт·год — майже вдвічі більшу, ніж у поточної версії. Вона забезпечує до 400 км чистого електричного пробігу за циклом CLTC. Силова установка поєднує 2,0-літровий турбодвигун із максимальною потужністю 152 кВт (204 к.с.) та три електромотори сумарною потужністю 640 кВт (858 к.с.). Максимальна швидкість обмежена на 230 км/год. Габарити авто залишилися без змін: довжина 5 195 мм, ширина 1 990 мм, висота 1 480 мм, колісна база — 3 125 мм.

В інтер’єрі зберегли симетричну архітектуру. Центральне місце займає 17,3-дюймовий дисплей мультимедійної системи, доповнений двома 13,2-дюймовими екранами з роздільною здатністю 2.5K. Система підтримує об’єднання десяти екранів і голосове керування. Обробку інформації забезпечує 4-нм чип інтелектуальної платформи DiLink. За розширені функції допомоги водієві відповідає система DiPilot 300 God’s Eye B 5.0, яка входить до стандартного оснащення.

Джерело: carnewschina