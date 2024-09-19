Монструозна батарея CATL на 600 кВтгод заряджається до 70% ємності лише за 15 хвилин, але це скорочує ресурс у понад 2 раза

На додачу до батареї Tectrans Bus Edition з ресурсом служби 15 років та плановим пробігом 1,5 млн км компанія CATL також представила кілька інших своїх розробок. Всі новинки засновані на технології CATL CTP (cell-to-pack) 3.0, що забезпечує підвищену ефективність.

Батарея Tectrans–T може похвалитися колосальною місткістю 600 кВтгод, що може забезпечити пристойний запас автономності електричним вантажівкам.

CATL пропонує дві версії Tectrans–T. Перша, Long Life Edition, має ресурс служби у 2,8 млн км і 15-річну гарантію. Ця версія також підтримує рішення CATL для заміни акумуляторів за допомогою шасі QIJI Energy, що обіцяє скорочення часу простою та підвищення ефективності роботи для власників автопарків.

Для тих, хто віддає перевагу швидкій зарядці, пропонується версія Superfast Charging Edition. Вона дозволяє зарядити батарею до 70% місткості за 15 хвилин. Однак у цьому випадку ресурс служби дещо нижчий і становить лише 1,2 млн км.

Обидві версії Tectrans–T пропонують запас ходу в 500 км, і CATL стверджує, що батареї вже довели свою ефективність під час ретельних випробувань.

Також CATL пропонує акумулятори Tectrans–L, призначені для легких комерційних електромобілів. Вони мають місткість від 30 до 200 кВтгод та забезпечують автономний пробіг від 150 км до 500 км.

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Джерело: arenaev

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