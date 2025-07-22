246 ТБ: Kioxia представила наймісткіший у світі SSD

Лінійка Kioxia LC9 / Kioxia

Kioxia представила твердотілий накопичувач об’ємом 245,76 ТБ. Це найбільший обсяг на сьогодні, в який вміщується до 12,5 тис. файлів по 20 ГБ кожен.

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Наккопичувач LC9 створений у першу чергу для зберігання даних моделей штучного інтелекту та обробку hyperscale-навантажень. Компанії вдалося вмістити 8 ТБ комірок пам’яті у всього лише один NAND-чип — і це також найвища щільність даних на цей час. Щоб хоча б приблизно відчути обсяг: у такий накопичувач може вміститись 12,5 тис. 4K-фільмів об’ємом у 20 ГБ.

SSD використовує контролер власної розробки, його назва поки що не розголошується, але відомі чипи пам’яті: BiCS8 2Tb 3D QLC NAND. Корпус новинки відповідає формфактору накопичувачів для датацентрів E3.L і вміщає 32 чипи по 8 ТБ, плюс контролер.

Накопичувач забезпечує послідовну швидкість зчитування даних до 12 ГБ/с. При цьому запис становить 3 ГБ/с. Це надзвичайно добре для пристрою із такою кількістю чипів пам’яті та, відповідно, дуже високим навантаженням на контролер. LC9 може виконувати рандомні операції зі швидкістю до 1,3 млн. IOPS при зчитуванні й до 50 000 IOPS при записі.

Про надійність накопичувача відомо, що його показник добового запису дорівнює 0,3 (тобто майже 74 ТБ на добу). Це небагато для корпоративного сховища, якщо не враховувати його загальний об’єм.

З захисних технологій є відновлення на рівні ядра, парне керування помилками та захист від раптової втрати живлення. Підтримується шифрування (AES-256), цифровий підпис прошивки CNSA 2.0 та алгорітми постквантової криптографії. Випускати накопичувач виробник планує одразу у кількох формфакторах:

2,5-дюймовий U.2 — до 122,88 ТБ,

E3.S — до 122,88 ТБ,

E3.L — до 245,76 ТБ.

Серія LC9 наразі вже проходить впробування у партнерів компанії та буде представлена на конференції Future of Memory and Storage у серпні 2025 року. Інформації про ціну новинки наразі немає, скоріш за все вона буде відома лише великим клієнтам компанії.

Джерело: Tom’s Hardware