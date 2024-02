Шведський ігровий холдинг Embracer Group AB («Embracer») досягнув угоди про продаж російської Saber Interactive «групі приватних інвесторів». Здавалося б, що нам до росіян, але не все так просто у цій потенційній угоді.

Токсичний баласт. Що відомо про угоду між Saber Interactive та Embracer

Насамперед варто прояснити, що Saber Interactive — російський видавець, заснований росіянами. Нехай американська реєстрація не вводить вас в оману. Головна студія розробки від самого початку базувалася в санкт-петербурзі. І вони відразу орієнтувалися на захід (TimeShift). Відтоді Saber відкрила кілька студій у різних країнах. Але головне: Saber Interactive — росіяни. У 2020-му Saber (усю повністю) за $525 купила Embracer і зробила її своїм субвидавцем — тоді холдинг активно скуповував інші ігрові компанії.

Про угоду щодо відокремлення Saber Interactive від Embracer повідомило видання Bloomberg з посиланням на власні джерела. Її сума — $500 млн. Профінансує угоду невідома «група приватних інвесторів», а вже після закриття Saber стане приватною компанією, на яку працюватиме близько 3500 осіб. Також у матеріалі Bloomberg згадується про плани Saber відновити розробку ремейка Star Wars: Knights of the Old Republic, який анонсували у 2021 році і яким донедавна займалася Aspyr. Так, та сама Aspyr, яка є дочірньою компанією Saber Interactive і яка дозволила росіянам дотягнутися своїми руками, які по плечі у крові українців, до культової Tomb Raider I–III Remastered.

Embracer, яка донедавна активно скуповувала все що можна, наразі перебуває у складному становищі й активно реструктуризується — закриває студії, звільняє людей, скасовує ігри та розпродає активи. Видання Kotaku окремо повідомило, що Embracer разом з Saber продасть Gearbox (начебто угода вже на завершальній стадії оформлення) — кому і за скільки, поки невідомо.

Очевидно, що Embracer продає (повіримо Bloomberg) всю групу Saber Interactive і, беручи до уваги контекст (росіяни) та усю цю таємничість з анонімними приватними інвесторами, найімовірніше саме росіяни купують росіян. І тепер найцікавіше.

Що тепер буде з 4A Games?

Embracer Group володіє однією з найвідоміших українських студій — 4A Games, відомої знаменитою серією Metro. Точніше, тим, що залишилося від 4A Games після того, як співзасновник та креативний директор 4A Games Андрій Прохоров, який керував творчою частиною розробки всіх ігор Metro, залишив студію.

Вечірній курс Fullstack Web Development. Якщо у вас проблеми з вільним часом, але є велике бажання потрапити в ІТ, то вечірні курс стане справжньою знахідкою для вас. Дійзнайтеся більше

4A Games стала частиною Embracer — холдинг купив творців серії Metro та приєднав українську студію до Saber Interactive. Так, справжня зрада. Найімовірніше, 4A Games є частиною угоди й у разі її успішного закриття (вірогідність цього 99%) дістанеться росіянам Saber Interactive.

Ми дуже хочемо помилитися і доповнимо цей текст, як тільки дізнаємося нові деталі. Наразі 4A Games активно працює над наступною частиною в основній серії Metro. І для повноти історії: на 2024 рік заплановано реліз Metro Awakening — VR-приквел серії Metro. У грі, яку робили Vertigo Games у співпраці з Deep Silver, а не українська команда розробників, не буде української локалізації

Триває конкурс авторів ІТС. Напиши статтю про розвиток ігор, геймінг та ігрові девайси та вигравай професійне ігрове кермо Logitech G923 Racing Wheel, або одну з низькопрофільних ігрових клавіатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!