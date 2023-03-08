Дата-центр на Місяці. У 2023 році американці побудують перший позаземний центр обробки даних

Американська компанія Lonestar Data Holdings залучила $5 млн для фінансування проєкту з будівництва дата-центру на Місяці. Перший сервер стартап планує запустити вже наприкінці цього року.

У квітні 2022 року засновник Lonestar Кріс Стот так прокоментував ідею:

«Дані – це найбільша валюта, яку будь-коли створювало людство. А Земля надто тендітна для їх зберігання. Місяць – ідеальне місце для безпечного розміщення даних у майбутньому».

Компанія планує відправити обладнання наприкінці року, під час запуску другої місячної місії Intuitive Machines на ракеті SpaceX Falcon 9. NASA надає фінансування для Intuitive Machines, Astrobotic, Draper та Firefly Aerospace у межах програми Commercial Lunar Payload Services (CLPS) – частини місії з повернення людини на Місяць Artemis.

Передбачається, що на першому етапі місячний дата-центр використовуватиметься просто для зберігання інформації — наприклад деяких резервних копій компаній. Його маса становитиме приблизно 1 кг, а обсяг сховища – 16 ТБ.

Дата-центр отримуватиме живлення та підтримуватиме зв’язок із Землею через посадковий модуль. Повноцінний, повністю незалежний дата-центр на Місяці, Lonestar планує збудувати до 2026 року.

Джерело: gadgettendency