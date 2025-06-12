А так можна було? Bitcoin Lightning Network сервіс Alby забрав у користувачів кошти

Гаманець для мережі Bitcoin Lightning Network під назвою Alby почав списувати кошти десятків користувачів. Люди почали повідомляти про неочікувані зняття коштів зі своїх рахунків, на які вони не давали згоди. Ці відрахування, які описуються як плата за неактивність.

Резонансу історія набула 10 червня після того, як співзасновник фірми SlowMist Ю Сянь повідомив, що з його рахунку на Alby без його прямого схвалення було вилучено біткоїнів майже на $192. За словами Сяня, кошти були зняті з гаманця 26 травня.

Пізніше він виявив, що компанія Alby оновила свої умови обслуговування кілька тижнів тому, додавши пункт, який дозволяє знімати комісію з неактивних гаманців, які створено у 2023 році або раніше, якщо протягом 12 місяців поспіль в акаунті не було жодної активності.

В оновленій політиці, про яку йшлося в електронному листі, надіслали Сяню 1 травня. Він розкритикував цю комісію, назвавши її «угодою про крадіжку».

Інші користувачі Alby втратили ще більші суми: $590 та навіть $5400.

Тим часом засновник Lnfi Network Люк Гао пояснив ситуацію тим, що раніше Alby пропонувала гаманці для зберігання, але почала перехід на модель самостійного зберігання через AlbyHub. Він додав, що користувачі отримали кілька повідомлень про ці зміни протягом останніх 18 місяців. Крім того, постраждалі користувачі все ще можуть повернути кошти, звернувшись до служби підтримки Alby.

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Тому, хлопці, дівчата та небінарні особи, уважно читайте листи на пошті, контракти та документи перед підписанням. І усе, що написано дрібним шрифтом.