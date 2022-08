Хакери спустошили понад 8000 криптогаманців Solana — вкрадено близько $8 млн

Блокчейн Solana став мішенню нового злому в криптосфері, і користувачі почали повідомляти про виведення коштів з підключених до інтернету «гарячих» гаманців.

An exploit allowed a malicious actor to drain funds from a number of wallets on Solana. As of 5am UTC approximately 7,767 wallets have been affected.

The exploit has affected several wallets, including Slope and Phantom. This appears to have affected both mobile and extension.

— Solana Status (@SolanaStatus) August 3, 2022