Абоненти "Київстар" згенерували 40% голосового трафіку з VoLTE та VoWiFi: Львів та Київ — в лідерах

Фото: Київстар

У грудні 2025 року понад 8,5 млн абонентів “Київстар” скористались технологією VoLTE, ще 1,4 млн — VoWiFi. Обидві загалом генерують понад 40% загального голосового трафіку в мережі оператора.





Серед лідерів — Львів та Київ. В першому на користування VoLTE та VoWiFi припадає 61% голосового трафіку “Київстар”, тоді як в столиці цей показник сягнув 57%.

На цей час з технологіями сумісні понад 500 моделей смартфонів (зокрема таких популярних в України брендів як Apple, Samsung і Xiaomi), якими користуються понад 11, 5 млн абонентів оператора. Зазначається, що перелік “постійно” розширюється.

Що це за технології?

VoLTE (Voice over LTE) — технологія, що дозволяє здійснювати голосові дзвінки через мережу 4G (LTE), а не через застарілі мережі 2G/3G. Серед переваг тут чистий звук, миттєве з’єднання (1-2 секунди), а також можливість одночасно розмовляти й користуватися швидкісним інтернетом. “Київстар” першим в Україні запустив технологію VoLTE ще в грудні 2020 року.





VoWiFi (Voice over Wi-Fi або Wi-Fi Calling) — дозволяє здійснювати голосові дзвінки, надсилати SMS та MMS через будь-яку мережу Wi-Fi, навіть якщо мобільний сигнал відсутній. Переваги ті самі, що й в VoLTE, плюс нема потреби встановлювати додаткові месенджери. Для абонентів “Київстар” технологія доступна з грудня 2024 року.

Як випробувати?

VoLTE — перевірте смартфон в переліку доступності та активуйте технологію в налаштуваннях.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Для iOS: Параметри — Стільникові дані — Опції даних — Голос і Дані — VoLTE.

Для Android : Налаштування — Мобільні мережі — Виклики VoLTE.

VoWiFi — перевірте смартфон в переліку доступності, оновлення ПЗ (17.0 і вище для iPhone), під’єднайтесь до Wi-Fi та активуйте технологію в налаштуваннях.

Для iOS: Параметри — Стільникові дані — Wi-Fi-виклики. Якщо у вас додаткова SIM (eSIM): Параметри — Стільникові дані — вибір SIM Київстар — Wi-Fi-виклики.

Для Android: Підключення — Wi-Fi та Дзвінки — Дзвінки за допомогою Wi-Fi (назви розділів можуть дещо відрізнятись залежно від виробника та моделі смартфона)

Раніше ми повідомляли, що “Київстар” підвищить ціни в 7 тарифах з 1 березня, а також переглянув тарифи домашнього інтернету.