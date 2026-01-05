"Київстар" оновить тарифи домашнього інтернету з 6 січня: що зміниться?

Відзавтра, 6 січня, “Київстар” запускає два нові тарифи домашнього інтернету “Оптимальний” та “Комфортний”, тоді як старіший “Дім” буде недоступний для стартового підключення.
Нові тарифи
Абоненти “Київстар” з 6 січня зможуть користуватися двома новими тарифами “Оптимальний та “Комфорт”. Фактично, вони замінять для нових клієнтів чинний тариф “Дім” (сьогодні останній день, коли його можна під’єднати у “старому” вигляді), однак для діючих — умови не зміняться.
Тариф “Оптимальний”
- До 300 Мбіт/с за 350 грн/міс.
- Акція “Легкий старт” зі знижкою 200 грн/міс на 3 місяці.
- Пропозиція “Спробуй гігабіт” з використанням гігабітного інтернету після підключення протягом 3 місяців.
- Суперсила з “Київстар ТБ”.
Тариф “Комфортний”
- До 1 Гбіт/с за 450 грн/міс.
- Акція “Легкий старт” для нових користувачів зі знижкою 200 грн/міс на 3 місяці.
- Статична IP-адреса без додаткової плати.
- Суперсила Київстар ТБ.
Серед інших змін: з 6 січня тариф “Удача” перейменовують на “Базовий” без зміни умов — 200 грн/міс за 107 каналів “Київстар ТБ” та домашній інтернет до 100 Мбіт/с. Для нових користувачів продовжує діяти акція зі знижкою 50% на перші пів року.
Джерело: Київстар
