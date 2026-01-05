Новини Україна 05.01.2026 comment views icon

"Київстар" оновить тарифи домашнього інтернету з 6 січня: що зміниться?

author avatar

Катерина Даньшина

Редактор новин

«Київстар» отримав новий код мережі 77 – його ємність становить 10 млн мобільних номерів
Київстар

Відзавтра, 6 січня, “Київстар” запускає два нові тарифи домашнього інтернету “Оптимальний” та “Комфортний”, тоді як старіший “Дім” буде недоступний для стартового підключення.

Нові тарифи

Абоненти “Київстар” з 6 січня зможуть користуватися двома новими тарифами “Оптимальний та “Комфорт”. Фактично, вони замінять для нових клієнтів чинний тариф “Дім” (сьогодні останній день, коли його можна під’єднати у “старому” вигляді), однак для діючих — умови не зміняться.

Тариф “Оптимальний”

  • До 300 Мбіт/с за 350 грн/міс.
  • Акція “Легкий старт” зі знижкою 200 грн/міс на 3 місяці.
  • Пропозиція “Спробуй гігабіт” з використанням гігабітного інтернету після підключення протягом 3 місяців. 
  • Суперсила з “Київстар ТБ”.

Тариф “Комфортний”

  • До 1 Гбіт/с за 450 грн/міс.
  • Акція “Легкий старт” для нових користувачів зі знижкою 200 грн/міс на 3 місяці.
  • Статична IP-адреса без додаткової плати.
  • Суперсила Київстар ТБ.

Серед інших змін: з 6 січня тариф “Удача” перейменовують на “Базовий” без зміни умов — 200 грн/міс за 107 каналів “Київстар ТБ” та домашній інтернет до 100 Мбіт/с. Для нових користувачів продовжує діяти акція зі знижкою 50% на перші пів року. 

Понад 2 млн абонентів “Київстар” під’єднались до супутникового зв’язку Starlink: надіслано 540+ тисяч SMS, найактивніше — на Сході та Півдні

Джерело: Київстар

