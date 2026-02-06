"Київстар" підвищує ціни в 7 тарифах з 1 березня: ще +50-90 грн

Київстар / Depositphotos

“Київстар” запланував нову хвилю підвищення цін: з 1 березня зросте вартість одразу семи тарифів, однак “на заміну” оператор пропонує додаткові гігабайти в роумінгу.





В яких тарифах оновлюються ціни?

Згідно з інформацією української телеком-спільноти MZU — Мобільний зв’язок України, з 1 березня зміни вартості очікують на сім архівних тарифних планів “Київстар”.

Ціна зросте приблизно на 50-90 грн, однак буде збільшено кількість гігабайтів в роумінгу в межах послуги Roam Like At Home. Публічного пресрелізу про зміни тарифів від “Київстар” не було, але всі абоненти мають отримати деталі в SMS-повідомленнях, починаючи з наступного тижня.

Раніше “Київстар” представив нову лінійку тарифів мобільного зв’язку (лише пакети “Все разом” та мінімальна ціна в ₴370), переглянув тарифи домашнього інтернету, а також оновив умови терміну дії номера: все той же рік, але останні 90 днів — дзвінки лише на сервісні номери.





Нагадаємо, що власні зміни в цінах раніше запровадив Vodafone для тарифів Flexx GO та Flexx TOP (+50-100 грн), тоді як lifecell запровадив ліміти на вхідні дзвінки за несплати тарифу.