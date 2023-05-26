Acer випустила ноутбук Swift Edge 16 з OLED-дисплеєм, Wi-Fi 7 (5,8 Гбіт/с) й ціною від $1300, та ігрову модель Predator Triton 16 за ціною від $1800

Напередодні виставки Computex 2023 компанія Acer випустила два нових ноутбуки: Swift Edge 16 та ігрову модель Predator Triton 16.

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Оновлений ноутбук Acer Swift Edge 16 є легким пристроєм вагою 2,7 фунта (1,23 кг). Ця модель виконана у корпусі з магнієвого сплаву. Користувачам пропонується 16-дюймовий OLED-дисплей з роздільною здатністю 3.2K і частотою оновлення 120 Гц. Конфігурація включає процесори AMD Ryzen 7 7840U або Ryzen 5 7640U, до 32 ГБ оперативної пам’яті, накопичувач місткістю до 2 ТБ. У версії із процесором Ryzen 7 7840U доступна дискретна відеокарта до AMD Radeon 780M. Вбудований бездротовий модуль Wi-Fi 7 забезпечує швидкість передачі даних до 5,8 Гбіт/с. Оновлений ноутбук Acer Swift Edge 16 надійде у продаж у липні за ціною від $1300.

Ігровий ноутбук Acer Predator Triton 16 є спадкоємцем Triton 300 SE 16. Він отримав оновлений металевий корпус товщиною 0,78 дюйма (19,8 мм) та дисплей з роздільною здатністю 2560×1600 пікселів (співвідношення 16:10) та частотою оновлення 240 Гц. Конфігурація включає процесор Core i9-13900H, до 32 ГБ ОЗП, накопичувач місткістю до 2 ТБ та відеокарту RTX 4070. Кожна клавіша пристрою має індивідуальне RGB-підсвічування. Ця модель вийде на ринок у вересні за ціною від $1800.

Джерело: xda-developers