Adobe випустила відеоредактор Premiere на iOS — безплатно, але з нюансами

Adobe вперше перенесла свій флагманський відеоредактор Premiere на iOS, який пропонує професійні інструменти монтажу. Застосунок безплатний, але не без нюансів.

Adobe вирішила наздоганяти сучасні формати та перейти на мобільну версію, де “крутяться” гроші та перегляди. Компанія перестає ігнорувати популярність роликів формату TikTok, тож представила свій застосунок — поки що лише для користувачів iPhone та iPad. Коли з’явиться версія Premiere на Android невідомо. Наразі вона перебуває в розробці.

На смартфонах і планшетах тепер доступна справжня монтажна шкала з доріжками для відео, аудіо та тексту — як у десктопній версії Premiere. Можна легко обрізати кліпи, додавати звук, синхронізувати субтитри й користуватися безплатною бібліотекою ефектів та графіки.

Готове відео експортується у 4K HDR і миттєво публікується на TikTok, YouTube чи Instagram. А якщо потрібно продовжити роботу на комп’ютері — проєкт відкривається на ПК без жодних конвертацій.

Adobe робить ставку на вбудовані інструменти з ШІ. У мобільному Premiere з’явилася можливість автоматично додавати субтитри, які можна стилізувати. А мовлення можна покращувати — голос звучить чітко, шум зникає. Разом з тим платформу Firefly AI інтегрували всередину для створення наліпок, фонів, зображень та звукові ефекти тощо.

Якщо подивитися на інтерфейс, то він не перевантажений зайвими елементами. Adobe врахувала особливості iOS, щоб користування було зручним і плавним навіть для нових юзерів. Так само як на початку року компанія випустила нову програму Photoshop для iPhone з генеративним ШІ, а потім почала тестувати її на Android.

І тут ми підбираємося до нюансів: мобільна версія загалом безплатна, але за додаткові можливості доведеться заплатити. Наприклад, генеративні кредити ШІ та розширене хмарне сховище Creative Cloud не доступні автоматично. Для порівняння Premiere Pro для Mac і ПК коштує $23 на місяць.

Крім того, якщо пам’ятаєте Premiere Rush — поява Premiere на iOS означає поступовий відхід від цього застосунку. Спрощений редактор залишиться доступним лише на вже встановлених пристроях і буде повністю закритий 30 вересня 2026 року.

Джерело: MacRumors