Зумери в TikTok видають себе за творіння нейромережі Veo 3 і збирають мільйони переглядів

TikTok

З моменту, коли Google представила свою модель Veo 3, здатну генерувати реалістичні відео за текстовими запитами, відрізнити реальність від творінь ШІ стало набагато складніше — і цим на всю активно користуються блогери з TikTok, які видають себе за згенеровані технологією відеоверсії та збирають мільйонні перегляди.

Журналіст ArsTechnica Кайлі Орланд дослідив зміну алгоритмів соцмережі після запуску Veo і виявив, що та наразі просто потопає в відеофейках. Що цікаво, між фейковими новинами й сюрреалістичними короткими фільмами, створеними нейромережею, TikTok активно просуває відео з реальними людьми, які вдають, що вони аватари, згенеровані Veo.

«Подивіться, що робить Veo. Це 100% ШІ», — йдеться у підписах до відео.

Що цікаво, подібним «страждають» не лише підлітки, а й реальні бренди. До прикладу, музичний інді-колектив Kongos випустив відеокліп, який дуже хотів видати за роботу ШІ й навіть додав промт у підпис: «Гурт братів з бородами грає рок-музику в 6/8 з акордеоном». Швидка перевірка Орланда виявила, що музиканти на відео були реальним гуртом Kongos, а пісня (до речі, доволі непогана), яку вони грали, була написана ще 9 років тому.

Зважаючи на те, наскільки непостійні алгоритми TikTok, блогери вдаються до дедалі вигадливіших методів просування і Veo від Google, вочевидь, став одним із таких інструментів. Утім остання тенденція виглядає дещо тривожно, якщо поглянути на популярність відео, де люди (нібито згенеровані ШІ) з сумом, острахом чи навіть параноєю говорять про те, що вони «просто підказки».

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То як розрізнити реальність від вигадки?

Важкувато, але можливо. Є певні ознаки того, що відео належить до творінь Veo: перше й основне, модель Google поки не може створювати відео довше 8 секунд, тож зважайте на тривалість; до того ж продукти нейромережі мають тонкий, але самобутній стиль, який може відрізнити їх від звичайних відео, знятих на смартфон — освітлення в них занадто яскраве, рухи камери плавні, а межі об’єктів занадто відшліфовані. Або ж просто перегляньте попередні відео в каналі, і якщо та сама людина з’являлася у «звичайних» відео два тижні тому, малоймовірно, що вона раптово з’явилася б у творіннях Veo.

Загалом, поки все це виглядає, як невинний жарт, але у Veo великі перспективи стати головним інструментом для дипфейків, зважаючи на те, що навіть найпростіші інструменти неодноразово вводили людей в оману напередодні виборів у США чи в контексті війни в Україні.