Alan Wake 2: New Game Plus – режим з новим сюжетним контентом та альтернативним завершенням гри

Гра Alan Wake 2, що вийшла в жовтні, отримала оновлення The Final Draft. Воно принесло новий режим New Game Plus та новий сюжетний контент.

Alan Wake 2 більше схиляється до жанру Survival Horror, ніж перша частина, пропонуючи гравцям уважно стежити за своїм інвентарем та рішеннями, щоб пройти гру живими. Тепер, з новим режимом New Game Plus гравці можуть повернутися, щоб пережити жах, зібрати всі пропущені предмети та кинути виклик складнішому випробуванню на рівні складності Nightmare.

Що важливо, на додаток до підвищеної складності режим New Game Plus приносить у гру новий ексклюзивний сюжетний контент, що покликано підвищити інтерес до повторного проходження. Гравці зможуть побачити нові сторінки рукопису та додатковий відеоконтент. При повторному проходженні користувачі збережуть все, що розблокували під час першого проходження, включаючи відео, талісмани, зброю та покращення. І ще разом із новим контентом гравцям стане доступне нове закінчення гри.

Додатково оновлення The Final Draft містить низку технічних покращень. Розробники підвищили продуктивність гри, виправили помилки, доопрацювали деякі візуальні компоненти.

Джерело: kotaku