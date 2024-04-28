Intel заявила, що виробники материнських плат розганяють поцесори за замовчанням і попросила їх так не робити

Intel офіційно відреагувала на проблему сумісності власних процесорів з відеокартами NVIDIA. Ігор Валлоссек з сайту Igor’s Lab оприлюднив повідомлення Intel для розробників материнських плат, яке підтверджує велику частину їхньої провини у ситуації. Нагадаємо, йдеться про помилки відеопам’яті та порушення стабільності під час компіляції шейдерів в іграх.

Компанія вказує на дії виробників материнських плат, котрі вимикають тепловий захист та захист живлення, щоб досягти швидшої роботи процесора, та не дотримуються рекомендацій Intel. Виробники фактично виставляють як стандартні налаштування з розгоном.

Intel помітила, що ця проблема може бути пов’язана з умовами експлуатації, що не відповідають специфікаціям та призводить до тривалої високої напруги й частоти під час періодів високої температури. Аналіз уражених процесорів показує, що в деяких частинах спостерігаються зміни мінімальної робочої напруги, що може бути пов’язано з роботою за межами робочих умов, визначених Intel. Хоча першопричину ще не виявлено, Intel помітила, що більшість повідомлень про цю проблему надходять від користувачів із системними платами з розблокованою системою/розгоном. Intel помітила, що плати з чипсетами серії 600/700 часто встановлюють налаштування BIOS за замовчуванням, які вимикають захист від тепла та живлення, розроблений для обмеження впливу на процесор під час тривалих періодів високої напруги та частоти, наприклад: Вимкнення захисту від перепадів струму (Current Excursion Protection, CEP)

Увімкнення IccMax Unlimited bit

Вимкнення Thermal Velocity Boost (TVB) та/або Enhanced Thermal Velocity Boost (eTVB) Додаткові параметри, які можуть збільшити ризик нестабільності системи: Вимкнення C-станів

Використання режиму Windows Ultimate Performance

Збільшення PL1 і PL2 понад рекомендовані Intel значення Intel просить виробників систем і материнських плат надати кінцевим користувачам профіль BIOS за замовчуванням, який відповідає параметрам, рекомендованим Intel. Intel наполегливо рекомендує, щоб параметри BIOS за замовчуванням у клієнтів забезпечували роботу в межах рекомендованих параметрів Intel. Крім того, Intel наполегливо рекомендує виробникам материнських плат запроваджувати попередження для кінцевих користувачів про використання будь-якої розблокованої функції або функції розгону. Intel продовжує активно досліджувати цю проблему, щоб визначити першопричину, і надасть додаткові оновлення, коли стане доступною відповідна інформація. Intel опублікує публічну заяву щодо статусу проблеми та рекомендацій щодо налаштувань BIOS у травні 2024 року.

Раніше деякі виробники материнських плат випустили оновлення BIOS з налаштуванням «Базовий профіль Intel» та іншими можливостями запобігти проблемі.

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