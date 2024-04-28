Користувачі Apple ID зіткнулися з масовим скиданням авторизації та тимчасовим блокуванням

27 квітня багато користувачів пристроїв Apple помітили, що їхні облікові записи Apple ID були скинуті, і система не дозволяла повторну авторизацію. Від користувачів вимагали скидання пароля, деякі з них повідомили, що їм потрібно було ввести пароль свого iPhone, щоб знову під’єднатися до iCloud. Ті, в кого був увімкнений захист від викрадених пристроїв, розповідали, що їм довелося зачекати годину, перш ніж вони змогли увійти.

Apple не коментувала цей інцидент і не згадувала його в офіційних повідомленнях. Тимчасом один з користувачів Mastodon повідомив, що у службі підтримки Apple йому сказали, що «іноді до вашого облікового запису додаються випадкові покращення безпеки». На Reddit писали про те, що служба підтримки Apple повідомила користувачів, про зміну їхнього пароля. Дехто каже, що їм також довелося скинути паролі сторонніх застосунків, які мають доступ до Apple ID.Втім, деяким користувачам лише пропонували скинути пароль.

Розробник Mac Майкл Цай написав про розв’язання проблеми з Apple ID. Йому довелося чекати годину, щоб скинути налаштування через Stolen Device Protection, нову функцію безпеки Apple, яка захищає облікові записи в iCloud власників iPhone у разі викрадення телефонів.

Автор цієї новини у п’ятницю отримав електронну пошту від Apple про реєстрацію на цей e-mail акаунту Apple ID, у повідомленні пропонувалося ввести наданий код. Це дуже дивно, враховуючи, що я не користуюся будь-якою технікою Apple або сервісами компанії.

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Джерело: The Verge

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