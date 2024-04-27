Ігри на Linux отримали підвищення продуктивності з новим драйвером відеокарт NVIDIA NVK Vulkan

Драйвер NVIDIA NVK Vulkan для Linux отримав суттєве оновлення яке, значно покращить ігрову продуктивність завдяки реалізації неявного конвеєрного кешування (implicit pipeline caching). Цей метод оптимізації дозволяє відеокарті повторно використовувати візуалізований вміст і конфігурації конвеєра. Таким чином драйвер усуває необхідність перепрограмування конвеєра та підвищує продуктивність.

Введення неявного конвеєрного кешування є частиною комплексного оновлення MESA 24.1, яке включає подальшу оптимізацію драйвера NVK, а також інших архітектур на платформі Linux. Phoronix, відомий сайт із порівняльного аналізу й аналізу продуктивності, повідомив, що це оновлення приносить «значні покращення», джерело підкреслює неявне кешування конвеєра як одну з визначальних змін.

Хоча точний вплив неявного кешування конвеєра на ігрову продуктивність ще не повністю кількісно визначено, перші тести вказують на помітне покращення. Поєднання цієї оптимізації з нещодавно доданою підтримкою розрідженої пам’яті (sparse memory) в драйвері NVK позиціює MESA як серйозну альтернативу пропрієтарним драйверам, таким як RADV Vulkan для графічних процесорів Radeon. Драйвер NVK зарекомендував себе як потужний та ефективний варіант для користувачів Linux, які шукають найкращу ігрову продуктивність.

Джерело: Igor`s Lab

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