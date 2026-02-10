Альтернатива Zoom та Google Meet: WhatsApp почав приймати відеодзвінки у вебверсії

WhatsApp Web / wabetainfo

WhatsApp почав поступово впроваджувати голосові та відеодзвінки у вебверсії сервісу. На першому етапі функція з’являється в індивідуальних чатах і доступна частині користувачів, які беруть участь у програмі бета-тестування. Головна перевага для користувачів полягає у тому, що дзвінки працюють без встановлення настільної програми — прямо з браузера.





Раніше компанія вже підтверджувала розробку групових дзвінків для вебклієнта. Очікується, що вони підтримуватимуть до 32 учасників, а також додаткові можливості на кшталт посилань на дзвінки та запланованих викликів. Поки що ця частина функціоналу залишається у розробці — WhatsApp хоче відшліфувати її перед повноцінним запуском.

Натомість індивідуальні дзвінки вже доступні. Користувачеві достатньо відкрити чат у WhatsApp Web і натиснути кнопку виклику. За словами розробників, сервіс майже рік доводили до рівня, який відповідає можливостям настільних програм.

Як і в мобільних версіях для Android, iOS та настільних ОС, усі дзвінки у вебверсії мають наскрізне шифрування. Лише співрозмовники можуть чути розмову — доступу не має ані WhatsApp, ані Meta. Для шифрування використовують протокол Signal, який багато років захищає повідомлення, дзвінки та статуси сервісу. Додатково щось вмикати не потрібно — захист працює автоматично.





WhatsApp Web також підтримує демонстрацію екрана під час відеодзвінків. Функція працює так само, як у настільних застосунках, і дає змогу показувати документи, презентації чи інший контент безпосередньо з браузера. Демонстрація доступна лише у відеодзвінках. Водночас розробники нагадують, що варто ділитися екраном лише з людьми, яким ви довіряєте, адже співрозмовник бачить усе, що відображається на дисплеї, включно з особистими даними.

Запуск дзвінків у WhatsApp Web особливо важливий для користувачів Linux. Оскільки WhatsApp не має окремого настільного застосунку для цієї ОС, вебверсія довгий час залишалася єдиним варіантом. Тепер користувачі Linux можуть повноцінно дзвонити, не переходячи на смартфон. Новинка стане в пригоді й частині користувачів Windows, які не використовують новий гібридний десктопний клієнт.

Наразі голосові та відеодзвінки доступні лише частині бета-користувачів WhatsApp Web. Упродовж наступних тижнів функцію поступово відкриють для ширшої аудиторії, зокрема й поза бета-програмою. Після завершення тестування компанія планує запустити й групові дзвінки, щоб забезпечити повний набір можливостей у браузері.

