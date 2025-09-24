WhatsApp додав вбудований перекладач повідомлень на iPhone та Android, українська — лише для iOS

WhatsApp

WhatsApp запускає вбудований переклад повідомлень на iPhone та Android, який здатний перекладати тексти безпосередньо у чатах, групах і навіть оновленнях каналів.

Щоб скористатися перекладом, достатньо довго натиснути на повідомлення та обрати пункт “Перекласти”. Далі можна обрати мову, з якої або на яку потрібен переклад. На Android також доступна опція автоматичного перекладу всього чату — тоді всі нові повідомлення одразу з’являтимуться обраною мовою. Раніше таку функцію ми бачили в Telegram, а на тлі оновлення згадується, як Дуров звинувачував WhatsApp у копіюванні більшості фішок його месенджера.

Вже відсьогодні не буде потреби копіювати повідомлення в інші застосунки, оскільки українська мова отримала підтримку на старті. Хоча і обмежено: користувачам Android доведеться чекати подальших оновлень, поки на iOS функція запрацює одразу. Також вже доступна інша зручна функція — перетворення голосових повідомлень на текст.

Тут підбираємося до того, що підтримка мов залежить від платформи. На Android переклад поки що працює між шістьма мовами — англійською, іспанською, хінді, португальською, російською та арабською. Власники iPhone одразу отримають ширший вибір: понад 19 мов, включно з українською, французькою, німецькою, японською, турецькою, китайською та багатьма іншими. Список мов компанія розширюватиме поступово.

WhatsApp наголошує, що всі переклади виконуються локально — прямо на вашому пристрої. Тобто сервіс не має доступу до вмісту повідомлень, навіть коли вони перекладаються, що особливо важливо для платформи з наскрізним шифруванням. А для роботи самої функції телефон автоматично завантажить потрібні мовні пакети.

Джерело: The Verge