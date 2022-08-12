Компанія Amazon оголосила про запуск нового телевізійне шоу Ring Nation, яке дуже нагадує існуючі формати Funniest Home Videos, FailArmy і т.п. Однак є у новинки і відмінності, здатні збентежити будь-кого, хто переживає за власну приватність.

Головне, що треба знати про проект – це те, що всі його учасники пов’язані між собою. Виробництвом шоу Ring Nation займеться підрозділ MGM Television і продакшен-студія Big Fish Entertainment (обидві куплені Amazon у 2021 році), а матеріал для випусків “постачатимуть” розумні дверні дзвінки та камери спостереження бренду Ring (куплений Amazon у 2018 році).

Можна припустити, що шоу буде побудоване на “смішних” моментах падінь та переляків людей і тварин, проте творці Ring Nation запевняють, що також включатимуть у випуски “теплі” життєві моменти на кшталт пропозицій руки та серця, возз’єднання сімей після розлуки, допомоги сусідам та родичам тощо .д.

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У Amazon вважають, що таким чином зможуть залучити до покупки камер та дзвінків Ring ще більше користувачів. Передбачається, що вони позитивно оцінять той факт, що камери знімають не лише злочинців, які вламуються в будинки або ж доставників піци, а й дітей, тварин та смішні ситуації, які в іншому випадку залишилися б невідбитими.

Проблема полягає в тому, що дані користувачів камер/дзвінків Ring регулярно витікають в інтернет, доступ до відео часто мають співробітники компанії Ring, які навчають ШІ сервісу, а також поліцейські та суди. Лише за цей рік у США Amazon 11 разів надав відео зі своїх камер Ring на запит суду, а випадків напівдобровільної співпраці з локальними поліцейськими ще більше.

Відповідно, існує ненульова ймовірність попадання у новий випуск шоу Ring Nation навіть у тому випадку, якщо сам користувач не дав прямої згоди на подібну участь. Прем’єра шоу відбудеться вже 26 вересня 2022 року, тоже чекаємо.

P.S. До речі, Ring має власний youtube-канал, де вони викладають вірусні відео, так що ви можете самі оцінити їх ще до виходу шоу Ring Nation:







Джерело: Techcrunch