Amazon запустила передплату на необмежену кількість ліків за рецептом — за $5 на місяць

Amazon запускає RxPass у США — нову передплату на ліки, ексклюзивну для учасників Prime, яка стягує з користувачів щомісячну плату в розмірі $5 за доставлення рецептурних ліків до порога. У переліку — засоби для лікування 80 поширених захворювань та станів здоров’я, включаючи високий кров’яний тиск, випадіння волосся, тривожність та кислотний рефлюкс.

Передплата включає вартість доставлення та додається до поточної місячної плати клієнтів Prime — вона є фіксованою і не збільшується в залежності від кількості замовлень. Ліки можуть поставлятися щомісяця або щокварталу залежно від вимог рецепта. Умови, на які поширюється послуга, також включають ліки проти алергії, діабету (за винятком інсуліну) та анемії.

Amazon каже, що понад 150 мільйонів американців приймають одні або кілька ліків, доступних через RxPass. Повний перелік засобів, доступних для замовлення, можна переглянути на сайті.

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Компанія вже надає кілька медичних послуг: у листопаді 2022 року було закрито оригінальну програму телемедицини Amazon Care (запущену у 2019 році) на користь нової служби телемедицини Amazon Clinic; також з 2020 року працює онлайн-аптека Amazon Pharmacy (де й видаються передплати RxPass).

Передплата RxPass вже доступна в більшості штатів США, і поки не повідомляється, чи планує компанія вивести послугу за межі країни. Американці, зареєстровані в Medicare, Medicaid або будь-якій іншій державній програмі охорони здоров’я, не мають права на RxPass, але можуть користуватися державною страховкою, щоб отримати рецепти в Amazon Pharmacy.

Джерело: The Verge