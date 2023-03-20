Amazon звільняє ще 9 000 співробітників – слідом за 18 000 звільнених до кінця січня

CEO Amazon Енді Джессі оголосив про звільнення ще 9000 співробітників компанії. Скорочення відбудеться у найближчі тижні та в першу чергу торкнеться Amazon Web Services, відділу людських ресурсів, реклами та обслуговування стримінгу Twitch.

Звільненням в Amazon передував масовий набір співробітників у роки COVID. Минулого місяця компанія завершила масштабне скорочення, внаслідок якого втратили роботу 18 000 осіб. Минуле звільнення торкнулося відділів рекрутингу та управління персоналом, роздрібної торгівлі та відділу пристроїв.

Наприкінці грудня в Amazon працювало 1,54 млн людей по всьому світу. Переважна більшість – погодинні працівники, які пакують та відвантажують товари на складах. Перш ніж у листопаді розпочався перший раунд звільнень, у компанії працювало близько 350 тис. постійних співробітників.

Джессі зазначив, що останні скорочення сталися після того, як команди завершили черговий етап щорічного процесу планування. Він сказав, що за останні кілька років більшість підприємств Amazon значно поповнили свої лави.

«Основний принцип нашого щорічного планування цього року полягав у тому, щоб бути більш компактним, але при цьому дозволяти нам, як і раніше, активно інвестувати в ключовий довгостроковий досвід користувача, який, на нашу думку, може значно покращити життя клієнтів і Amazon в цілому», – додав CEO компанії.

За його словами, зараз мета Amazon полягає в тому, щоб команди, які очікують на скорочення, до другої половини квітня визначити, які позиції слід ліквідувати.

Джерело: Bloomberg