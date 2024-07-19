Амазонка на межі катастрофи: плем’я, яке не контактувало з людством, вперше вийшло з джунглів

У Перу члени одного з найбільш ізольованих корінних племен світу покинули джунглі Амазонки через наближення лісорубів до їхніх територій.

Представники племені Машко Піро (Mashco Piro), яке досі жило без контакту із зовнішнім світом, з’явилися поблизу річки Лас-Пьєдрас (Las Piedras) у Перу. Це сталося незабаром після того, як лісозаготівельні компанії отримали дозвіл на вирубку дерев у цьому регіоні. Правозахисна організація «Міжнародне виживання» (Survival International) оприлюднила відеоматеріали, які зафіксували цю подію.

❗️ New & extraordinary footage released today show dozens of uncontacted Mashco Piro Indigenous people in the Peruvian Amazon, just a few miles from several logging companies. Read the news: https://t.co/g9GrZlf3XB pic.twitter.com/fZv5rryzVp — Survival International (@Survival) July 16, 2024

Плем’я Машко Піро мешкає в районі між двома природними заповідниками в регіоні Мадре-де-Діос (Madre de Dios) на південному сході перуанської Амазонії. За оцінками уряду, чисельність племені становить близько 750 осіб. Вони є одним із приблизно 20 ізольованих племен, які проживають у Перу.

Президент місцевої корінної організації FENAMAD FENAMAD (Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes) — це федерація корінних народів, що проживають в басейні річки Мадре-де-Діос в Перу. Вона захищає права корінних народів на території, природні ресурси та культурну спадщину. Альфредо Варгас Піо (Alfredo Vargas Pio) висловив занепокоєння ситуацією. Він наголосив на необхідності визнання та захисту територіальних прав Машко Піро, щоб запобігти можливому поширенню хвороб та потенційним конфліктам між племенем і лісорубами.

Місцева лісозаготівельна компанія вже побудувала понад 200 кілометрів доріг для вантажівок. Ці роботи були схвалені Лісовою опікунською радою (Forest Stewardship Council, FSC) Міжнародна неурядова організація, яка встановлює стандарти відповідального лісового господарства і сертифікує компанії, що дотримуються цих стандартів., яка стверджує, що їхня діяльність є сталою та етичною.

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Проте екологи б’ють на сполох. За даними Асоціації збереження Амазонії (Amazon Conservation Association), тропічні ліси наближаються до «переломного моменту», коли вони вже не зможуть генерувати достатньо опадів для підтримки своїх екосистем через масштабну вирубку.

Директорка Survival International Керолайн Пірс закликала негайно припинити вирубку лісів і забезпечити належний захист території племені Машко Піро. Вона також наголосила на необхідності скасування сертифікації компанії Canales Tahuamanu Компанія, яка займається лісозаготівлею з боку FSC.

Джерело: Futurism