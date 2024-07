Амазонка на межі катастрофи: плем’я, яке не контактувало з людством, вперше вийшло з джунглів

У Перу члени одного з найбільш ізольованих корінних племен світу покинули джунглі Амазонки через наближення лісорубів до їхніх територій.

Представники племені Машко Піро (Mashco Piro), яке досі жило без контакту із зовнішнім світом, з’явилися поблизу річки Лас-Пьєдрас (Las Piedras) у Перу. Це сталося незабаром після того, як лісозаготівельні компанії отримали дозвіл на вирубку дерев у цьому регіоні. Правозахисна організація «Міжнародне виживання» (Survival International) оприлюднила відеоматеріали, які зафіксували цю подію.

❗️ New & extraordinary footage released today show dozens of uncontacted Mashco Piro Indigenous people in the Peruvian Amazon, just a few miles from several logging companies.

Read the news: https://t.co/g9GrZlf3XB pic.twitter.com/fZv5rryzVp

— Survival International (@Survival) July 16, 2024