AMD ледь не купила NVIDIA 20 років тому — завадила лише одна людина

Зараз NVIDIA є одним з найбільших гравців технологічного ринку, її капіталізація значно перевищує Intel та AMD. Але виявляється, що AMD колись майже купила компанію. Колишній інженер AMD нещодавно розповів, що коли NVIDIA була стартапом, компанія ледь не купила її. Її CEO Дженсен Хуанг тоді відмовився через категоричну вимогу, щоб його залишили гендиректором об’єднаної компанії.

So now that Nvidia has far outstripped the market cap of AMD and Intel, I thought this would be a fun story to tell. I spent 6+yrs @ AMD engg in mid to late 2000s helping design the CPU/APU/GPUs that we see today. Back then it was unimaginable for AMD to beat Intel in market-cap… pic.twitter.com/bYCS5vY0QO

— Hemant Mohapatra (@MohapatraHemant) July 5, 2024