Новини IT-бізнес 07.07.2024 о 19:20 comment views icon

AMD ледь не купила NVIDIA 20 років тому — завадила лише одна людина

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Андрій Русанов

Автор сайту

AMD ледь не купила NVIDIA 20 років тому — завадила лише одна людина

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Зараз NVIDIA є одним з найбільших гравців технологічного ринку, її капіталізація значно перевищує Intel та AMD. Але виявляється, що AMD колись майже купила компанію. Колишній інженер AMD нещодавно розповів, що коли NVIDIA була стартапом, компанія ледь не купила її. Її CEO Дженсен Хуанг тоді відмовився через категоричну вимогу, щоб його залишили гендиректором об’єднаної компанії.

Хемант Мохапатра працював інженером у середині та наприкінці 2000-х років над розробкою допоміжних, графічних та центральних процесорів AMD. Він був у компанії, коли AMD зрозуміла свої можливості на ринку відеокарт, але початково їх упустила. Мохапатра запропонував добірку власних спогадів про ті часи у X Twitter (повідомлення нижче та увесь ланцюжок).

Серед іншого Мохапатра розповів про перемовини щодо злиття AMD та NVIDIA в одну компанію. Однак Дженсен Хуанг мав довгострокову стратегію та вів GPU NVIDIA до пропрієтарної й закритої моделі CUDA. Не бажаючи відмовлятися від цієї стратегії, Хуанг відмовився продавати NVIDIA, якщо його не призначать CEO. Після цього тодішній генеральний директор AMD Гектор Руїс вирішив придбати ATI з її відеокартами Radeon.

Інший давній співробітник AMD, Філ Парк, підтвердив ці слова. Попри те, що Парк сказав, що ніколи не зустрічався з Мохапатрою, і має інші думки щодо кількох його спогадів, але історію про те, що Хуанг хотів бути CEO він назвав правдивою. Парк додатково прокоментував деякі з постів Мохапатри.

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У ті часи NVIDIA була невеликою компанією, її відеокарти мали великий попит серед ентузіастів ігор, але ATI мала більшу частку ринку. Мохапатра каже, що AMD «ніколи не думала про них [NVIDIA] в одній лізі з Arm та Intel».

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Джерело: Tom`s Hardware

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