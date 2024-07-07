AMD ледь не купила NVIDIA 20 років тому — завадила лише одна людина

Зараз NVIDIA є одним з найбільших гравців технологічного ринку, її капіталізація значно перевищує Intel та AMD. Але виявляється, що AMD колись майже купила компанію. Колишній інженер AMD нещодавно розповів, що коли NVIDIA була стартапом, компанія ледь не купила її. Її CEO Дженсен Хуанг тоді відмовився через категоричну вимогу, щоб його залишили гендиректором об’єднаної компанії.

So now that Nvidia has far outstripped the market cap of AMD and Intel, I thought this would be a fun story to tell. I spent 6+yrs @ AMD engg in mid to late 2000s helping design the CPU/APU/GPUs that we see today. Back then it was unimaginable for AMD to beat Intel in market-cap… pic.twitter.com/bYCS5vY0QO — Hemant Mohapatra (@MohapatraHemant) July 5, 2024

Хемант Мохапатра працював інженером у середині та наприкінці 2000-х років над розробкою допоміжних, графічних та центральних процесорів AMD. Він був у компанії, коли AMD зрозуміла свої можливості на ринку відеокарт, але початково їх упустила. Мохапатра запропонував добірку власних спогадів про ті часи у X Twitter (повідомлення нижче та увесь ланцюжок).

Серед іншого Мохапатра розповів про перемовини щодо злиття AMD та NVIDIA в одну компанію. Однак Дженсен Хуанг мав довгострокову стратегію та вів GPU NVIDIA до пропрієтарної й закритої моделі CUDA. Не бажаючи відмовлятися від цієї стратегії, Хуанг відмовився продавати NVIDIA, якщо його не призначать CEO. Після цього тодішній генеральний директор AMD Гектор Руїс вирішив придбати ATI з її відеокартами Radeon.

Інший давній співробітник AMD, Філ Парк, підтвердив ці слова. Попри те, що Парк сказав, що ніколи не зустрічався з Мохапатрою, і має інші думки щодо кількох його спогадів, але історію про те, що Хуанг хотів бути CEO він назвав правдивою. Парк додатково прокоментував деякі з постів Мохапатри.

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I’ve never met Hemant, and though there are a few things where I have a different opinion, the anecdote about Jensen wanting to be CEO is true. https://t.co/TJjYeGSZvE — Phil Park (@philparkbot) July 5, 2024

У ті часи NVIDIA була невеликою компанією, її відеокарти мали великий попит серед ентузіастів ігор, але ATI мала більшу частку ринку. Мохапатра каже, що AMD «ніколи не думала про них [NVIDIA] в одній лізі з Arm та Intel».

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Джерело: Tom`s Hardware

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