«Тут був Хуанг»: бос NVIDIA підписав жіночі груди — так, ви правильно все зрозуміли

Схоже, CEO NVIDIA Дженсен Хуанг почувається справжньою рок-зіркою: останнім часом він часто роздає автографи. І якщо підписати відеокарту цілком пристойно, то розписатися на грудях жінки, нехай і одягнених, — досить сміливо для голови технологічної корпорації.

Біля багатолюдного стенда на Computex 2024 генеральний директор NVIDIA був у своїх знаменитих окулярах і куртці Tom Ford, в яких він виступав на виставці у неділю ввечері. Хуанг підписував макбуки, інші предмети та навіть жіночий топ (трохи вище декольте).

«Це гарна ідея?», — перепитав він у жінки з усмішкою, перш ніж накреслити своє ім’я чорною ручкою на білому топі. Момент можна побачити на відео у Threads.

Хуанг залишається в центрі уваги, оскільки штучний інтелект підвищує попит на апаратне забезпечення NVIDIA до рекордного рівня. Оскільки акції компанії зросли на 197% за останній рік, преса посилила увагу до особистості Хуанга, який є досить публічним.

Видання Business Insider відзначає, що «ніхто не стоїть у черзі з грудями за підписом Тіма Кука». Також воно повідомляє, що речниця NVIDIA відмовилася коментувати цей автограф. Незрозуміло, що саме написав Дженсен Хуанг. На підписаній ним напередодні відеокарті є напис «був тут» («was here»).