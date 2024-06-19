NVIDIA стала найдорожчою компанією у світі з капіталізацією $3,34 трлн

Ринкова капіталізація NVIDIA сягнула $3,34 трлн, що дозволило компанії обігнати за цим показником Microsoft ($3,32 трлн) та стати найдорожчою у світі. Попри нещодавнє зростання акцій Microsoft і Apple, акції NVIDIA піднялися у ціні ще більше. Лише на початку цього місяця компанія стала другою за капіталізацією. Apple «дихає у потилицю» обом лідерам з капіталізацією $3,29 трлн.

Ринкова вартість NVIDIA стрімко зростала протягом наступного часу головним чином через ажіотаж навколо штучного інтелекту та відповідні чипи компанії. Капіталізація перетнула позначку в $1 трлн минулого року, лише у 2024 році компанія зросла на 170%. Раніше цього місяця NVIDIA оголосила про спліт своїх акцій у співвідношенні 10 до 1, зараз одна акція коштує трохи більше ніж $135.

За останнє десятиліття компанія пережила кілька стрибків акцій через попит на обладнання для штучного інтелекту, майнінгу криптовалют та значному зростанні продажів ігрових відеокарт під час пандемії COVID-19. Актуальна серія GeForce RTX 40xx також є успішною і домінує над конкурентами, попри нарікання користувачів на молодші моделі.

Технічний доробок NVIDIA допомагає компанії вчасно реагувати на виклики, які потребують значних обчислювальних потужностей. Невдовзі компанія збирається запустити нову архітектуру Blackwell для центрів обробки даних та серію відеокарт RTX 50xx до кінця цього року. Вже анонсована наступна архітектура Vera Rubin, також NVIDIA перейшла на річний цикл розробки чипів — це прискорення у два рази. Експерти кажуть, що капіталізація NVIDIA може зрости до $5 трлн.

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