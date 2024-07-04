Sony PlayStation 4 врятувала AMD від банкрутства — зізнання топменеджера «червоної команди»

Десять років тому справи в AMD йшли не надто добре. Аналітики передбачали, що «червоні» збанкрутують до 2020 року. У 2015 році AMD повідомила про зниження доходу на 10% через скорочення ринку ПК.

Але контракт з Sony щодо виготовлення чипів для PlayStation 4 допоміг AMD уникнути банкрутства. Принаймні, ось що пише керівник підрозділу клієнтських ігрових ПК AMD Ренато Фрагейл у своєму резюме в LinkedIn:

«… один із найуспішніших запусків в історії AMD, який допоміг AMD уникнути банкрутства».

PS4 від Sony тоді була не єдиною консоллю, яка використовувала чип AMD. Xbox One від Microsoft також працювала на системній логіці компанії. Так, прибуток AMD був би досить незначним, але Sony (та й Microsoft також) вдалося продати мільйони консолей з її чипами.

Однією з причин, чому Microsoft не згадується у резюме Фрагейла, можуть бути цифри продажів. На сьогодні продано понад 117 млн PS4, тоді як Microsoft вдалося продати лише близько 58 млн Xbox One, а на той час, за припущеннями аналітиків, останніх продали лише 35 млн.

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Джерело: Wccftech

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