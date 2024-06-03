Процесори AMD на Computex 2024: Ryzen 9000, Ryzen AI 300, нові Ryzen 5000XT для AM4 та плати X870

На Computex 2024 AMD представила одразу два сімейства процесорів Zen 5: настільні Ryzen 9000 Zen 5 Granite Ridge разом з платами X870 та X870E для них та інших чипів AM5, ноутбучні Ryzen AI 300 та два нових Ryzen 5000XT для AM4. Окрім того, компанія показала процесори для серверів і штучного інтелекту, а також нову професійну відеокарту.
Настільні процесори AMD Ryzen 9000 Zen 5 Granite Ridge
AMD представила вже третє покоління процесорів для сокета AM5 — чипи Ryzen 9000 з кодовою назвою Granite Ridge на найновішій архітектурі Zen 5. процесори складаються з максимум двох чиплетів, кожен з яких несе до 8 ядер. Нове покоління зберігає максимальну конфігурацію з 16 ядер та 32 потоків — на відміну від процесорів Intel Core Ultra 200 Arrow Lake.
Лінійка AMD Ryzen 9000
- Ryzen 9 9950X з 16 ядрами, TDP 170 Вт і частотою до 5,7 ГГц
- Ryzen 9 9900X — 12 ядер, TDP 120 Вт, до 5,6 ГГц
- Ryzen 7 9700X — 8 ядер, TDP 65 Вт, до 5,5 ГГц
- Ryzen 5 9600X — 6 ядер, TDP 65 Вт, до 5,4 ГГц
Це перша хвиля процесорів Zen 5, очікуються й інші моделі. Роз’єм AM5 залишається незмінним, процесори Ryzen 9000 використовують ту саму матрицю введення/виведення. Окрім нових ядер Zen 5, чипи отримали деякі незначні зміни в компонуванні конденсаторів. Очікується, що процесори для сокета AM5 з’являться як мінімум до 2027 року.
Згідно з тестами AMD, флагманський 16-ядерний Ryzen 9 9950X на 4%-23% швидше в іграх порівняно з Intel Core i9-14900K. У тестах продуктивності 9950X демонструє ще більшу перевагу, перевершуючи i9-14900K на 7%–56%. AMD заявляє про збільшення IPC (інструкцій за такт) на 16% порівняно з Zen 4, виходячи з геометричного середнього в різних іграх і тестах продуктивності. Найбільше покращення спостерігається в тесті Geekbench 5.4 AES, а найменше – у Far Cry 6.
Чипи мають подвоєну пропускну здатність від L2 до L1 та подвоєну продуктивність у робочих навантаженнях AI та AVX-512. AMD також збільшує швидкість інтерфейсу пам’яті з 5200 МТ/с до 5600 МТ/с.
AMD оголосила, що серія Ryzen 9000 вийде 31 липня. Після цього очікується серія 9000X3D, яка також вийде після процесорів Intel Core Ultra 200. AMD ще не оголосила ціну нових процесорів.
Процесори для ноутбуків AMD Ryzen AI 300 Zen 5 RDNA 3.5 Strix Point
Лише через 20 місяців після представлення нової схеми неймінгу процесорів AMD знов змінює її для процесорів Ryzen AI 300 з кодовою назвою Strix Point на архітектурі Zen 5.
Ці чипи отримали графіку RDNA 3.5 та прискорювач штучного інтелекту AMD XDNA 2. Компанія заявляє, що XDNA2 є найшвидшим серед усіх відомих процесорів штучного інтелекту для ПК, включаючи Qualcomm Snapdragon X (45 TOPS) та Intel Lunar Lake (40-45 TOPS) з продуктивністю 50 TOPS.
AMD представила лише два Ryzen AI 300
- AMD Ryzen AI 9 365 — 10 ядер (4 Zen5 + 6 Zen5c), 34 МБ, 5,0 ГГц, AMD Radeon 880M
- AMD Ryzen AI 9 HX 370 — 12 ядер (4x Zen5 + 8 Zen5c), 36 МБ, 5,1 ГГц, AMD Radeon 890M
Нова серія отримає до 12 ядер Zen 5, поєднання Zen 5 і більш щільних Zen 5c, а також до 16 обчислювальних блоків RDNA 3.5, які працюють на частоті 2,9 ГГц — все на одному монолітному кристалі, виготовленому за техпроцесом 4 нм TSMC.
Крім того, AMD представляє новий бренд інтегрованих в процесор відеокарт — Radeon 880M і 890M. Обидва процесори пропонують 16 ліній PCI Express 4.0, а також два USB4, USB 3.2 Gen 2, чотири USB 2.0. та підтримку пам’яті DDR5-5600 і LPDDR5x-7500.
AMD стверджує, що її процесори перевершать флагманський процесор Intel Meteor Lake, Core Ultra 9 185H, на 36% в ігровій продуктивності. Сімейства процесорів 7040 і 8040 складалися з дев’яти моделей, тому дві нові моделі Ryzen AI 300 — лише початок. Перші ноутбуки з процесорами Ryzen AI 300 будуть представлені сьогодні та стануть доступними в наступному кварталі.
Нові процесори AMD Ryzen 5000XT для AM4
AMD у 2024 році продовжує підтримувати платформу AM4, яка конкурує з Intel Raptor Lake попереднього покоління. Для AM4 вже створено 145 моделей процесорів. Платформа демонструє стабільні продажі в таких регіонах, як Китай і Латинська Америка, де ціни на DDR4 нижчі, а материнські плати AM4 доступніші, ніж AM5.
Два нових процесори Ryzen 5000XT для AM4 мають архітектуру Zen 3 та виготовлені за 7 нм техпроцесом TSMC. Старший Ryzen 9 5900XT має 16 ядер, 32 потоки частоту 4,8 ГГц, TDP 105 Вт та 72 МБ кешу L2+L3 — його продуктивність повинна бути майже ідентичною 5950X. Ryzen 7 5800XT отримав 8 ядер та 16 потоків, також 4,8 ГГц і TDP 105 Вт, але лише 36 МБ кешу. В комплект постачання процесорів тепер входить кулер Wraith Prism.
У тестах AMD Ryzen 9 5900XT йде врівень або трохи перевершує Core i7-13700K у деяких іграх, тоді як 5800XT так само протистоїть Core i5-13600KF в інших іграх.
Чипсети AMD X870 та X870E для Ryzen 9000
AMD представила нові чипсети для процесорів AMD Ryzen 9000 нового покоління. Системна логіка X870 та X870E сумісна з наявними процесорами Ryzen 7000 і 8000, також і попередні материнські плати підтримуватимуть нові процесори. Очікується підтримка нових чипів AMD, які з’являться для сокета AM5.
AMD обіцяє підтримку USB 4.0, відеокарт PCIe Gen5 та NVMe на платах X870E і X870. Нові чипсети підтримують швидший профіль розгону пам’яті DDR5 AMD EXPO — до 8000 МТ/с, як кажуть дані Gigabyte. Схоже, відмінність між звичайним варіантом і Extreme (E) полягає у більшій кількості портів.
AMD зняла ембарго на материнські плати X870, які зараз демонструються партнерами з плати на Computex 2024.
Джерела: VideoCardz, Tom`s Hardware, Hardwareluxx, AnandTech
Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% українською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологій та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців. IT-компанія входить у групу компаній FAVBET.