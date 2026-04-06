Intel готується до випуску лінійки процесорів Nova Lake-S. За інсайдерською інформацією, двоблокова конфігурація з 42 ядрами отримає 2 додаткові ядра.





Загалом очікується реліз двоблокових моделей з 52 ядрами й 288 Мб кеш bLLC, 42 (44) ядрами та одноблокових версій — до 28 ядер зі 144 Мб кеш bLLC. Інсайдер Jaykihn зазначає, що урізана двоблокова версія з 42 ядрами отримає 2 додаткові ядра.

Версія з 42 ядрами була представлена минулого року, коли внаслідок витоку підтвердилось, Nova Lake-S отримають конфігурації з 52 ядрами, 42, 28 та 24 з великим кешем останнього рівня. 52-ядерна та 42-ядерна версії мають два обчислювальні блоки з подвійною кількістю ядер й кешем bLLC. Версії на 28 та 24 ядра отримають один блок.

Початково передбачалось, що конфігурація версії з 42 ядрами включатиме 14 P-ядер, 32 E-ядра та 4 LP-E ядра та 288 Мб кеш-пам’яті bLLC. Цього вдалось досягти внаслідок об’єднання блоку 8P+12E з блоком 6P+12E. Наразі ж, коли SKU збільшений до 44 ядер, можливе використання двох блоків 8P+12E. Це звільнить блоки 6P+12E. Інсайдер стверджує, що вони будуть заблоковані у моделях, які надійдуть в продаж.





У всіх повідомленнях до цього стверджувалось, що кеш bLLC використовуватиметься лише в процесорах Nova Lake-S серії K. Ймовірно, що на ринку з’явиться більше варіантів процесорів Nova Lake з bLLC, які будуть дешевшими. Це дозволить посилити конкуренцію з AMD Zen 6 (X3D). Скоріш за все, новий процесор Intel з 22 ядрами у конфігурації 6P+12E+4LPE та 144 Мб bLLC з’явиться у лінійці Core Ultra 7.

Оскільки додатковий кеш розміщується безпосередньо на кристалі, а не під чи над кластером ядер, очікується, що Nova Lake буде дорожчим у виготовленні. Це зробить моделі з bLLC дорожчими. Флагманські моделі з двома блоками й 288 Мб кешу bLLC можуть бути виділені в окремий сегмент, ймовірно, Core Ultra X.

Очікується, що реліз нової лінійки відбудеться у другій половині цього року. Однак за останньою інформацією, запуск перенесли на 2027 рік через дефіцит комплектуючих, який загострюється війною США та Ізраїлю проти Ірану. Незалежно від цього, назріває новий епічний батл між Intel та AMD за звання найкращих десктопних процесорів майбутнього покоління.

Джерело: Tom’s Hardware