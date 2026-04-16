Аналітика ринку ПК: продажі процесорів та материнських плат продовжують падати

Згідно з останніми звітами профільних аналітичних агентств, сегмент комплектуючих для персональних комп’ютерів переживає період суттєвого спаду. Показники продажів центральних процесорів та материнських плат демонструють негативну динаміку, що змушує провідних виробників коригувати свої плани на поточний фінансовий рік.





Одним із ключових факторів зниження активності покупців є природне насичення ринку після ажіотажного попиту попередніх років. Значна частина користувачів уже оновила свої системи, а ті, хто планував апгрейд, наразі віддають перевагу очікуванню більш вигідних пропозицій.

Висока вартість входу в екосистеми нового покоління залишається серйозним бар’єром для масового споживача. Перехід на актуальні сокети вимагає не лише заміни процесора, а й придбання дорогої оперативної пам’яті стандарту DDR5 та нових материнських плат, ціна на які значно зросла порівняно з минулими поколіннями.

Додатковим стримуючим фактором є висока продуктивність рішень минулих років. Багато геймерів та професійних користувачів вважають, що потужності систем на базі архітектур попередніх ітерацій залишаються цілком достатніми для сучасного програмного забезпечення та ігор.





Виробники материнських плат опинилися в найбільш складному становищі. Технічне ускладнення платформ та підвищені вимоги до підсистеми живлення призвели до зростання собівартості продукції. У результаті компанії не можуть суттєво знизити роздрібні ціни, що ще більше гальмує темпи оновлення ігрового парку.

Прогнози фахівців щодо стабілізації ситуації залишаються обережними. Очікується, що ринок почне демонструвати ознаки відновлення не раніше кінця 2026 року, коли нові технологічні рішення стануть більш доступними, а цикли оновлення систем у корпоративному секторі увійдуть в активну фазу.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

До моменту стабілізації попиту ритейлери можуть вдатися до проведення масштабних акцій та розпродажів для розвантаження складських запасів. Це може створити сприятливі умови для тих покупців, які орієнтуються на збірки з оптимальним співвідношенням ціни та продуктивності на базі вже перевірених рішень.

Джерело: Wccftech