AMD показала Ryzen 9 9950X3D2 з 208 МБ кешу і TDP 200 Вт — перший у світі CPU з подвійним 3D V-Cache

Вадим Карпусь

AMD показала Ryzen 9 9950X3D2 з 208 МБ кешу і DP 200 Вт — перший у світі CPU з подвійним 3D V-Cache
AMD офіційно представила новий процесор AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition. Чутки про цю модель циркулювали ще з минулого року, і нарешті отримали підтвердження.


Особливістю AMD Ryzen 9 9950X3D2 є використання двох чиплетів, оснащених технологією AMD 3D V-Cache. Як заявляє компанія, це перший у світі такий настільний процесор.

Новинка заснована на архітектурі Zen 5 та виготовляється за нормами 4-нм техпроцеса. Він призначений для використання з платформою AM5. Процесор сукупно має 16 обчислювальних ядер (підтримує 32 потоки інструкцій) та загальний кеш у 208 МБ, що є найбільшим обсягом за усю історію чипів Ryzen. Всього доступно 1280 КБ кешу L1, 16 МБ кешу L2 та 192 МБ кешу L3. Обчислювальні ядра працюють на базовій частоті 4,3 ГГц, а Boost частота становить 5,6 ГГц. Показник TDP 200 новинки заявлений на рівні 200 Вт.


За даними AMD, новий Ryzen 9 9950X3D2 забезпечує зростання продуктивності на 5-10% у порівнянні з Ryzen 9 9950X3D при виконанні творчих навантажень, зокрема DaVinci Resolve, Blender, а також під час масштабних збірок вихідного коду, як-от Unreal Engine і Chromium. Також більший обсяг кешу повинен забезпечити кращу продуктивність в іграх.

Новий процесор AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition надійде у продаж з 22 квітня. Його ціна наразі не розголошується.

Спецпроєкти
