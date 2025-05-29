Заміна термогелю на Gigabyte Radeon RX 9070 XT знижує температуру на 7°C

Заміна термогелю на Gigabyte Radeon RX 9070 XT / Bilibili

Система охолодження — одна з ключових складових сучасних відеокарт. Високі температури відеопам’яті часто залишаються поза увагою користувачів, хоча вони можуть впливати на стабільність і довговічність роботи графічного адаптера. Минулого місяця стало відомо, що відеокарти RTX 50 від Gigabyte мають проблему із витіканням термогелю, а це створює ризик перегрівання чипів пам’яті. А тепер китайський ентузіаст, на ім’я DIY电脑周边 (DIY Computer Peripherals) з платформи Bilibili показав, як можна покращити температурні показники на прикладі моделі Gigabyte Aorus Radeon RX 9070 XT Elite 16G – просто замінивши термогель на звичайні термопрокладки.

Заміна термогелю

Власник відеокарти звернувся до DIY Computer Peripherals із проханням покращити систему охолодження. У Gigabyte останнім часом використовують не класичні термопрокладки, а спеціальний термогель — матеріал, схожий на пасту, який має гарну теплопровідність. Але саме цей гель викликав чимало критики через протікання, особливо при вертикальній установці відеокарт.

Gigabyte офіційно визнала проблему з ранніми партіями, де гелю було нанесено забагато. Компанія запевнила, що надалі об’єм матеріалу було скориговано, і протікання більше не повинно траплятись. Попри це, користувач вирішив замінити заводський термогель на звичайні термопрокладки. Відео показує весь процес — від зняття радіатора до повної заміни матеріалу.

У процесі демонтажу гель видаляли ізопропіловим спиртом та серветками, залишки обережно прибирали пластиковим інструментом. Для заміни використовували прокладки Gilson HD800 та HD1200, які мають теплопровідність 8 Вт/м·К — не найвища на ринку, але цілком пристойна. Продаються вони приблизно за $1,53 за аркуш.

На основний чип Navi 48 нанесли так звану phase-change прокладку, а на памʼять GDDR6, дроселі та MOSFET-и — класичні м’які термопрокладки. Тут важливо підібрати точну товщину: якщо буде занадто тонко або товсто, це може погіршити теплообмін.

У відео наводяться точні дані: для чипів пам’яті прокладки мають бути товщиною 1,25 мм, для дроселів — 1,5 мм. Але автор застерігає — інші бренди можуть мати іншу м’якість і вимоги до притиску, тому ці розміри актуальні тільки для конкретного типу прокладок Gilson.

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До заміни вентилятори відеокарти працювали на 42% від максимальних обертів, а температури були такими:

GPU Core — 56°C

Hot Spot — 88°C

VRAM — 85°C

Після заміни швидкість обертання вентиляторів знизилася до 40%. Попри це, температурні показники теж знизились:

GPU Core — 53°C

Hot Spot — 87°C

VRAM — 78°C

Найбільше виграла саме памʼять — зниження на 7°C свідчить, що нова прокладка ефективніше відводить тепло, ніж термогель. І це навіть без витікання термогелю. Нагадаємо, сама Gigabyte заявляла, термогель серверного класу має «кращу теплопровідність і не зміщується з часом». Але звичайна термопрокладка виявилася ефективнішою у випадку Gigabyte Radeon RX 9070 XT.

Чи варто повторювати?

Якщо ваша відеокарта не з перших партій, то боятися протікання гелю не варто. Gigabyte запевняє, що це не впливає на продуктивність або ресурс пристрою. Проте, якщо помітите проблему — краще звернутися в сервісну підтримку.

Але, як показав досвід DIY Computer Peripherals, заміна термогелю на прокладки — цілком реальна й ефективна операція. Це може зробити вашу систему тихішою та холоднішою — особливо якщо ви багато граєте або працюєте з важкими задачами.

Нові потужні відеокарти після свого виходу неодноразово ставали героями сумних новин. У них плавились конектори живлення, а ціни були співставні із вживаним автомобілем. А тепер ще додалися проблеми з протіканням термогелю в пристроях Gigabyte, який до того ж виявися не таким ефективним, як заявляв виробник.

Джерело: tomshardware