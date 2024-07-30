Аналітик акцій Tesla ледь не розбився, коли спробував автопілот Model Y

Ілон Маск каже, що інвестори не зрозуміють Tesla, якщо не спробують автопілот Full Self-Driving. Вільям Стайн, аналітик Truist Securities, сприйняв це буквально і не надто задоволений.

Стайн взявся провести тест-драйв Tesla Model Y та ледве уникнув аварії. Схоже, автопілот неадекватно розрахував швидкість у небезпечній ситуації.

«Модель Y прискорилася на перехресті, але машина перед нами лише частково завершила правий поворот. Моє швидке втручання було абсолютно необхідним, щоб уникнути аварії», — пише Стайн.

Вільям Стайн тестував FSD на початку квітня, після звіту про прибутки Tesla за перший квартал, і знову цього місяця. Перший раз він написав неоднозначний відгук: «приголомшливо добре, але сьогодні не корисно», а зараз каже, що це було «не краще, можливо, гірше».

Обидві поїздки Стейна проходили навколо передмістя Нью-Йорка на якісному та сухому покритті. Під час свого останнього випробування він був вражений тим, наскільки добре FSD адаптувався до закритих смуг, вибоїн та транспортних потоків, і сказав, що водіння «загалом було більш природним», ніж у попередньому випробуванні. За його словами, те, що було несподіваним і працювало погано — вседозволеність системи FSD, яка дозволяє людині за кермом втрачати уважність.

Англійська для IT від Englishdom. В межах курсу можна освоїти ключові ІТ-теми та почати без проблем говорити з іноземними колегами. Дійзнайтеся більше

«Я повністю відвернув голову від дороги. Система продовжувала працювати протягом 20-40 секунд, перш ніж видати попередження», — написав Стайн та додав, що його син пильнував будь-яку небезпеку.

Окрім втручання водія, щоб уникнути наїзду ззаду на автомобіль, за словами Стайна, знадобилося ще одне втручання, коли офіцер поліції сигналізував рукою, що потрібно з’їхати на узбіччя, щоб пропустити похоронну процесію.

«Пізніше на ділянці нашого маршруту шосе було звивистим, вузьким та мало суцільну білу лінію заборони зміни смуги. Проте Model Y двічі змінювала смугу руху за таких умов», — долав Стайн.

Аналітик дійшов висновку, що версія FSD, яку він тестував, була дивовижною, але навіть не наблизилась до остаточного розв’язання питання автономного керування, як про це каже Маск.

У понеділок CEO Tesla оголосив в X Twitter, що виробник автомобілів розгортає оновлену версію Full Self-Driving. Щоб отримати FSD 12.5.1, потрібно увімкнути Wi-Fi, оновлення розгортатиметься впродовж близько 10 днів.

Ілон Маск приділяє багато уваги FSD та застосуванню штучного інтелекту на тлі сповільнення продажів авто Tesla. Нове повідомлення допомогло підтримати курс акції, які станом на середину квітня впали більш ніж на 40% за рік. На момент закриття торгів минулого тижня Tesla впали на 12%, але знов піднялися в понеділок після того, як Morgan Stanley визнав Tesla лідером серед автомобільних акцій США.

Англійська для IT від Englishdom. В межах курсу можна освоїти ключові ІТ-теми та почати без проблем говорити з іноземними колегами. Дійзнайтеся більше

Джерело: Bloomberg

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% украі‌нською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологіи‌ та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.