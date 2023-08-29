Ілон Маск протестував автопілот у прямому ефірі – Tesla ледь не проїхала на червоне, а сам мільярдер «засвітив‎» адресу Цукерберга

Tesla Ілона Маска ледь не проїхала на червоне світло під час демонстрації бета-версії програмного забезпечення Tesla Full Self-Driving (FSD), а сам мільярдер задоксив свого конкурента Марка Цукерберга.

Загалом протягом майже 45 хвилин ефіру, в якому Ілон Маск тестував FSD v12, програмне забезпечення демонструвало безпечну роботу – за винятком спроби проїхати на червоне світло на одній з доріг Пало-Альто. Приблизно на 19-й хвилині Маск був змушений перехопити кермо, щоб уникнути потенційної аварії на перехресті.

«Це наше перше втручання, саме тому ми ще не оприлюднили цю версію для громадськості», – прокоментував Ілон.

FSD технічно є бета-версією програмного забезпечення, хоча Маск раніше казав, що у v12 цю позначку вперше видалять (дехто вважає, що бета-мітка може дозволити Tesla уникнути юридичної відповідальності у випадку аварії).

Маск, який вів трансляцію через свій смартфон в X (Twitter), показав як авто відносно легко подолало кілька кільцевих розв’язок і будівельних зон. Утім момент зі світлофором вже підхопили критики, які вважають підхід Tesla до автономного водіння безрозсудним.

Водночас мільярдер порушив власні правила Tesla щодо поведінки водіїв під час використання FSD – зокрема, не тримав постійно руки на кермі.

Приблизно на 27-й хвилині Маск згадав про свою обіцянку заїхати в гості до гендиректора Meta Марка Цукерберга та загуглив його адресу, продемонструвавши згодом на екрані (сам Ілон раніше забанив обліковий запис @ElonJet, що відстежував його приватні польоти у X/Twitter, стверджуючи, що це «прямий ризик для особистої безпеки».)

«Це не доксинг, якщо ви просто гуглите», — заявив на ефірі Маск.

На демонстрацію мільярдера звернула увагу поліція Пало-Альто, утім підстав для штрафу там не знайшли – оскільки, вони «не були свідками злочину».

«Якби офіцер помітив водія з телефоном у руках, він міг би виписати штраф. У суді поліцейський має бути готовим свідчити про те, що особисто спостерігав», — пише капітан поліції Пало-Альто Джеймс Райфшнайдер.

Навряд найбагатшу людину світу міг би налякати штраф у розмірі $20, однак це, наголошують у The Verge, не перше порушення закону зі сторони Маска.

Уряд США нині готується прийняти важливе рішення щодо мільярдера — чи примусово відкликати програмне забезпечення для автопілота Tesla після розслідування Національної адміністрації безпеки дорожнього руху щодо понад десятка аварій, у яких автомобілі з увімкненим автопілотом зіткнулися з нерухомими машинами швидкої.

Джерело: The Verge 1,2