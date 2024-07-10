Автопілот Tesla працює краще, якщо ви Ілон Маск — маршрути оптимізовані під нього

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Інсайдери Tesla стверджують, що компанія оптимізувала маршрути Full Self-Driving персонально під Ілона Маска. Також кращим досвідом безпілотного водіння користуються творці самої FSD. Водії в інших регіонах США мають не такі добрі враження.

Ілон Маск протягом багатьох років вихваляв зусилля Tesla щодо автономного керування авто, системи Full Self-Driving. Його часто цитують, щоб заохотити людей спробувати систему. Сторонні водії з великим досвідом FSD часто заперечують ці вихваляння. Зокрема, вони виявляють розбіжності між відео посадовців Tesla, головним чином з Каліфорнії, заявами Маска про ефективність FSD Beta та тим, що відбувається в реальності у звичайних водіїв з інших регіонів США та Канади. Їхня підозра полягає в тому, що Tesla здебільшого тренувала нейронні мережі на дорогах західного узбережжя, але кастомізація під Маска, здається, теж пояснює різницю.

Нинішні та колишні працівники Tesla стверджують, що компанія оптимізувала нейронні мережі спеціально для маршрутів, якими користуються CEO Ілон Маск та впливові особи Tesla, які створюють систему FSD. Вони кажуть, що зображення та відеоролики з Tesla Маска пройшли ретельну перевірку, а дані від високопоставлених водіїв мали пріоритет у розв’язанні проблем із програмним забезпеченням Full Self-Driving. Результатом є те, що автопілот краще керує маршрутами Маска та інших VIP-ів.

Працівники, які переглядають кліпи з авто Tesla, щоб допомогти навчити її автономні нейронні мережі, отримали завдання зосередитися на двох категоріях: «CEO Tesla Ілон Маск і вибраний набір «VIP» водіїв». Кілька анотаторів підтвердили, що їм було доручено працювати над маршрутами навколо Tesla, SpaceX, Twitter, а також будинку, яким раніше володів Маск. Вони кажуть, що це, безсумнівно, призведе до того, що Маск матиме кращий досвід роботи з Tesla FSD, ніж середній водій Tesla.

«Здавалося, що ми спеціально робили його автомобіль кращим, щоб автопілот здавався інакшим, ніж він був. Це здавалося нечесним».

Компанія створила систему для визначення пріоритетів даних від водіїв, які, швидше за все, поділилися своїм досвідом онлайн. За словами працівників, цих водіїв внутрішньо називають «VIP-користувачами», і їхні дані іноді поміщають у черги VIP.

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Деякі співробітники стверджували, що творці контенту FSD доводять систему до межі можливостей, і тому має сенс навчити нейронні мережі справлятися з такими ситуаціями, але це також призводить до того, що вони матимуть кращий досвід, ніж звичайний водій.

Ілон Маск часто коментує скарги на Full Self-Driving та рекомендує людям дивитися ці відео, щобільше, використовувати їх для продажу FSD. Сам по собі факт оптимізації під найбільш активних тестерів та водіїв можна зрозуміти, але за умов різниці в оптимізації подібні поради можна вважати оманливою рекламою.

Джерела: Business Insider, Electrek

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