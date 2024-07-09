«Ялівець» у дикій природі — перший погляд на оновлену Tesla Model Y «Juniper»

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У Каліфорнії була помічена нова версія Tesla Model Y «Juniper», прикрита камуфляжними чохлами. Тим самим знову пожвавилися розмови про те, що автовиробник готує редизайн свого популярного електричного кросовера.
Нова фотографія була опублікована на Reddit. На зображенні видно чорний електромобіль Model Y із закритими переднім і заднім бамперами. Також можна розгледіти передню камеру, яка повинна допомагати при паркуванні, оскільки Tesla багато років тому видалила ультразвукові датчики.
Нещодавно седан Model 3 отримав оновлення дизайну. Tesla переробила передній і задній бампери на Model 3, додала їй косі фари, зубці до задніх ліхтарів і перейшла на текстовий логотип. В інтер’єрі Model 3 отримала RGB-смужку на панелі приладів, нові вентильовані сидіння, задній екран інформаційно-розважальної системи. Також Tesla видалила традиційні рульові перемикачі, що викликало негативні відгуки.
Наразі Model Y є останнім автомобілем в модельному ряду Tesla з перемикачами для вмикання покажчиків повороту та перемикання передач. Поки що не підтверджено, чи у версії Model Y «Juniper» відсутні перемикачі, як в останніх автомобілів Model 3, S, X і Cybertruck, але це, ймовірно, станеться.
Model 3 й Model Y мають багато спільних частин, і дизайнерські зміни часто прослідковуються між автомобілями, як-от перехід від хромованих елементів до матово-чорних і додавання бездротових зарядних пристроїв для телефонів.
Раніше ЗМІ публікували інформацію, що Tesla планує випустити оновлену Model Y з назвою «Juniper» у «середині 2024 року». Однак згодом Tesla та генеральний директор Ілон Маск заявили, що компанія не планує оновлювати Model Y «цього року».
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