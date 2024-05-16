Android 15 Beta 2 доступна для Pixel, OnePlus та Xiaomi — із функцією «приватних застосунків»

Google запустила Android 15 Beta 2 на Pixel та інших смартфонах. Google пропонує з Beta 2 «поступовий випуск бета-версії» — вони будуть придатними до щоденного використання.

В Android 15 з’явився режим Private Space, який дозволяє створити окрему область для вибраних програм. Це обмеження доступу сторонніх до застосунків — їх можна обмежити або приховати. Доступ до програм можна отримати з після автентифікації відбитком пальця, введення пароля чи PIN-коду, які є окремими від тих, що розблокують телефон. Сповіщення та дані програм у приватному просторі будуть ізольовані від решти телефону за допомогою налаштувань та інших програм.

Android 15 Beta 2 додає підтримку для пристроїв, які використовують більші розміри сторінок (page sizes) — до 16 КБ, у порівняні з розміром 4 КБ. Пристрої з більшим розміром сторінки матимуть покращену продуктивність та інтенсивніше використовуватимуть пам’ять.

З’явилася закріплення панелі завдань на екрані та можливість використовувати пари додатків. Google не надав багато інформації про ці функції, на них можна буде подивитися вже після оновлення.

Ще одна зміна дозволяє системі звертатися до користувача так, як він бажає. Це означає вибір мов та статі, які будуть використовуватися в Android. Мов може бути більше, ніж одна.

Покращення доступу до обраних фотографій: тепер застосунки зможуть отримувати обмежений доступ до медіа.

Плавний вхід у режим «картинка-в-картинці» (PiP) — більш плавна анімація переходу, без мерехтіння.

Ефекти посиленої вібрації для каналів сповіщень — дозволить краще розрізняти типи сповіщень, не дивлячись на смартфон.

Зміни у доступі застосунків до служб, покращену підтримку AV1 та покращення інтерфейсу.

Нова функція Android 15 — «Блокування за виявлення крадіжки». Хоча її немає в у цій бета-версії, функція з’явиться пізніше цього року. Вона використовує акселерометр та штучний інтелект для розпізнання крадіжки, коли хтось вириває телефон з руки та намагається втекти. Будь-який відповідних рухів призведе до автоматичного блокування телефону.



.

Окрім Pixel, оновлення отримають деякі смартфони Honor, iQOO, Lenovo, Nothing, OnePlus, OPPO, Realme, Sharp, Tecno, Vivo та Xiaomi.

Курс Frontend розробки від Mate academy. Front-end розробник одна з найзатребуваніших професій на IT ринку. У Mate academy ми навчимо вас розробляти візуально привабливі та зручні інтерфейси. Після курсу ви зможете створювати вебсайти і застосунки, що вразять і користувачів, і роботодавців. Дізнатися більше про курс

Джерела: Wccftech, Ars Tecnica,

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% українською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологій та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців. IT-компанія входить у групу компаній FAVBET.