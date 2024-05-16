Новини Софт 16.05.2024 о 12:26 comment views icon

Android 15 Beta 2 доступна для Pixel, OnePlus та Xiaomi — із функцією «приватних застосунків»

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Андрій Русанов

Автор сайту

Android 15 Beta 2 доступна для Pixel, OnePlus та Xiaomi — із функцією «приватних застосунків»

Розділ Технології виходить за підтримки Favbet Tech

Google запустила Android 15 Beta 2 на Pixel та інших смартфонах. Google пропонує з Beta 2 «поступовий випуск бета-версії» — вони будуть придатними до щоденного використання.

В Android 15 з’явився режим Private Space, який дозволяє створити окрему область для вибраних програм. Це обмеження доступу сторонніх до застосунків — їх можна обмежити або приховати. Доступ до програм можна отримати з після автентифікації відбитком пальця, введення пароля чи PIN-коду, які є окремими від тих, що розблокують телефон. Сповіщення та дані програм у приватному просторі будуть ізольовані від решти телефону за допомогою налаштувань та інших програм.

Android 15 Beta 2 доступна для Pixel, OnePlus та Xiaomi

Android 15 Beta 2 додає підтримку для пристроїв, які використовують більші розміри сторінок (page sizes) — до 16 КБ, у порівняні з розміром 4 КБ. Пристрої з більшим розміром сторінки матимуть покращену продуктивність та інтенсивніше використовуватимуть пам’ять.

  • З’явилася закріплення панелі завдань на екрані та можливість використовувати пари додатків. Google не надав багато інформації про ці функції, на них можна буде подивитися вже після оновлення.
  • Ще одна зміна дозволяє системі звертатися до користувача так, як він бажає. Це означає вибір мов та статі, які будуть використовуватися в Android. Мов може бути більше, ніж одна.
  • Покращення доступу до обраних фотографій: тепер застосунки зможуть отримувати обмежений доступ до медіа.
  • Плавний вхід у режим «картинка-в-картинці» (PiP) — більш плавна анімація переходу, без мерехтіння.
  • Ефекти посиленої вібрації для каналів сповіщень — дозволить краще розрізняти типи сповіщень, не дивлячись на смартфон.
  • Зміни у доступі застосунків до служб, покращену підтримку AV1 та покращення інтерфейсу.

Нова функція Android 15 — «Блокування за виявлення крадіжки». Хоча її немає в у цій бета-версії, функція з’явиться пізніше цього року. Вона використовує акселерометр та штучний інтелект для розпізнання крадіжки, коли хтось вириває телефон з руки та намагається втекти. Будь-який відповідних рухів призведе до автоматичного блокування телефону.

Android 15 Beta 2 доступна для Pixel, OnePlus та Xiaomi
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Окрім Pixel, оновлення отримають деякі смартфони Honor, iQOO, Lenovo, Nothing, OnePlus, OPPO, Realme, Sharp, Tecno, Vivo та Xiaomi.

В Android 15 додали архівування застосунків, керування ключами шифрування та TalkBack для дисплеїв Брайля

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Джерела: Wccftech, Ars Tecnica,

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