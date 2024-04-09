В Android 15 з’явиться функція Private Space — аналог «захищеної теки» від Samsung. Ось як вона працює

Експерти рекомендують встановити надійне блокування екрана на смартфоні, щоб запобігти доступу інших людей до ваших даних. Проте ви також можете ввімкнути додатковий рівень безпеки на випадок, якщо вам доведеться передати свій телефон комусь іншому. На пристроях Samsung для цього доступна функція Secure Folder (зашифрований простір для зберігання файлів і програм), а в майбутньому аналогічна можливість з’явиться на всіх смартфонах з Android 15. Вона отримала назву Private Space.

Хоча Google ще не анонсувала цю функцію, журналісти ресурсу Androidauthority вже ознайомилися з нею та поділилися подробицями про неї. Її вдалося запустити на смартфоні Pixel 8 Pro з останньою версією Android 14 QPR3 Beta 2.1.

Щоб налаштувати приватний простір, потрібно перейти до Settings > Security & privacy та обрати пункт Private Space. Далі необхідно пройти автентифікацію, щоб гарантувати, що лише основний користувач зможе створити приватний простір. Google рекомендує створити окремий обліковий запис, призначений для Private Space, щоб ваші дані та історія не відображалися за його межами. Ви можете використати наявне блокування екрана або створити нове, що додатково підвищить безпеку.

Після завершення налаштування Private Space можна знайти внизу в панелі застосунків. Ви побачите невелику смужку з текстом Private та піктограмою замка. Торкнувшись піктограми замка, Android попросить пройти розблокування екрана, налаштоване спеціально для Private Space. Після розблокування смужка розширюється, щоб показати встановлені застосунки.

Тут відображаються попередньо завантажені застосунки, такі як Google Camera, Chrome, Contacts, Drive, Files, Photos і Play Store. Користувач може додати в цей розділ додаткові застосунки.

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При використанні застосунків, встановлених в Private Space, у рядку стану з’являється значок замка, щоб ви випадково не помилилися своїми даними. Цей значок також з’являється в сповіщеннях застосунків Private Space. Сповіщення стандартно згорнуті на екрані блокування, щоб не відображати жодного вмісту, коли пристрій заблоковано. Це можна змінити в налаштуваннях. Також можна вибрати, коли автоматично блокувати приватний простір, змінити блокування екрана, який використовується для нього, автоматично приховати його від появи в списку застосунків, коли він заблокований, або повністю видалити його.

Якщо ви вирішите приховати свій розділ Private Space, коли він заблокований, ви більше не побачите його в списку застосунків. Через це іншим буде складніше дізнатися, що ви налаштували його. Щоб запустити приватний простір, коли він прихований, потрібно знайти Private Space і торкнутися зображення чипа.

Android 15 приховує всі налаштування, статистику та перенаправлення у Private Space, поки він заблокований. Отже, доведеться розблокувати приватний простір, перш ніж мати можливість змінити налаштування розташування для нього, переглянути, скільки місця займають застосунки та файли, відкрити файл або поділитися файлом у приватному застосунку. Це гарантує, що інші користувачі не зможуть бачити ваші застосунки Private Space, якщо вони ще не розблоковані.

Функція Private Space ще не доступна в останньому випуску Android 15 Developer Preview 2. Можливо, Google оголосить про неї на майбутній конференції розробників I/O, яка відкриється 14 травня.

Джерело: androidauthority

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