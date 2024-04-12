В Android 15 додали архівування застосунків, керування ключами шифрування та TalkBack для дисплеїв Брайля

Google випустила першу бета-версію Android 15, в якій з’явилися кілька нових функцій. Більшою частиною вони будуть цікаві розробникам.

Перша бета-версія Android 15 працюватиме на пристроях від Pixel 5a до останніх моделей серії Pixel 8, включно з Pixel Fold та Pixel Tablet. Це оновлення надає більше інформації про те, як великі дисплеї (складані та планшети) працюють із застосунками. Google каже, що стандартно активовано можливості ПЗ для застосунків від краю до краю. Це буде корисно розробникам, оскільки їм більше не потрібно явно вказувати застосунку, щоб увімкнути такі можливості. Крім того, для додаткової допомоги розробникам доступні композиції Google Material 3.

Крім того, Android 15 отримує додаткову підтримку для архівування застосунків. Google заявляє, що перша бета-версія відображає підтримку на рівні ОС для архівування та розархівування застосунків, що не використовуються, щоб принести користь «всім магазинам застосунків». ОС видалить великі елементи API та кешовані файли, але залишить дані користувача. В такому випадку користувачі бачитимуть, що застосунок залишається на панелі запуску їхнього пристрою разом з іконкою, яка вказує на його «архівований» стан.

Окрема увага в Android 15 приділяється питанням покращення безпеки. В цій версії з’являється функція Key management для наскрізного шифрування E2EE. Бета-версія пропонує таке керування ключами на рівні ОС для API для контактних ключів. Своєю чергою, це дозволить користувачам легко керувати та перевіряти контактну інформацію іншого користувача.

Нові функції інклюзивності в Android 15 включають підтримку TalkBack для дисплеїв Брайля. ПЗ сумісне лише з дисплеями Брайля, які використовують стандарт HID через USB і безпечний Bluetooth.

Джерело: androidcentral