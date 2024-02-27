Android матиме зручний вибір пристроїв Spotify Connect — без необхідності відкривати програму, щоб змінити джерело звука

Google запускає підтримку Spotify Connect у перемикачі медіа Android, щоб покращити роботу на різних пристроях. Пристрої Spotify Connect відображатимуться поруч зі сполученими з телефоном навушниками та колонками Bluetooth, а також пристроями Cast.

Користувачам Spotify не потрібно відкривати екран програми, щоб вибрати пристрій відтворення. Google формулює проблему так: «вибір і зміна пристроїв для відтворення може забирати багато часу, якщо вам потрібно заходити в кожну програму, щоб керувати її елементами».

Минулого року Google заявляв, що тісно співпрацює зі Spotify, щоб дозволити користувачам легко перемикати відтворення між будь-якими пристроями Spotify Connect із медіаплеєра Android. Така сумісність початково очікувалася минулого року.

Також очікується функція медіасповіщень, яка була анонсована минулого року: «Ви зможете одним натисканням, почати слухати подкаст у машині, продовжити на телефоні та навушниках і закінчити на вашому телевізорі вдома. Коли ви змінюєте своє фізичне місцеперебування, ви побачите ці медіасповіщення на своєму телефоні чи інших пристроях із запитом, чи не хочете ви передати аудіо на пристрій поблизу». Google працює з YouTube Music та Spotify над додаванням підтримки медіасповіщень у рамках Cross device SDK. не повідомлялося, коли саме користувачі матимуть підтримку цих функцій.

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Джерело: 9to5google

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