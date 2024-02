Google поступово замінює Assistant на Gemini на Android-пристроях

Google продовжує розширювати сферу застосування свого помічника зі штучним інтелектом під назвою Gemini. Особливо його присутність помітна на Android-смартфонах.

Наприклад, дехто з користувачів вказує, що на мобільних пристроях вже можна переключити Google на Gemini й користуватися новим інструментом на базі штучного інтелекту замість традиційного пошуку.

Saw this for the first time tonight: toggle at the top of Google on mobile that allows switching between Google and Gemini. pic.twitter.com/HA8ZTwbPc6

— Greg Sterling 🇺🇦 (@gsterling) February 21, 2024