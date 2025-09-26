Anker випустила надувний проєкційний вуличний кінотеатр з величезним екраном

Дочірня компанія китайської Anker — Soundcore представила Pro-версію вуличного проєктора Nebula X1 з великим корпусом на колесах та 200-дюймовим надувним екраном.

Розробники назвали пристрій першим у світі портативним кінотеатром. Nebula X1 Pro багато у чому схожий із попередньою моделлю, включно із потрійним лазерним проєкційним процесором на базі DLP-чіпа з 0,47-дюймовим DMD-сердечником (оптичним напівпровідниковим модулем) та джерелом світла, що видає 3500 ANSI-люмен.

Глядачі зможуть насолоджуватись зображенням у форматі 4K (3840 x 2160) з діагоналлю до 300 дюймів, якщо встановити пристрій на відстані не менше 6 метрів. У Soundcore також обіцяють 110% охоплення гами кольорів Rec.2020, найкращу точність передачі кольорів 0,8 Delta E, власну контрастність 5000:1 та динамічну — 56 000:1, підтримку Dolby Vision, HDR10 та HLG.

За відсутності достатньо великої стіни та для тих, хто полюбляє вечірки на відкритому повітрі, проєктор можна доповнити надувним екраном розміром 200 дюймів. Він виготовлений з сітчастої тканини з ПВХ-покриттям та поліестеровим екраном з коефіцієнтом посилення 1,0, який рівномірно розподіляється перед початком показу.

На думку розробників з Soundcore, більша площа екрана має допомогти запобігти випадковим поривам вітру, які можуть зіпсувати вечірку на задньому дворі або біля басейну. У комплекті також йде повітряний насос на батарейках, здатний накачати екран менше ніж за 5 хвилин.

Nebula X1 Pro підтримує технологію адаптації зображення на базі штучного інтелекту для швидкого та простого налаштування, включаючи автофокусування, корекцію трапецеїдальних спотворень, зміну розміру для уникнення перешкод, підгонку під розмір екрана та оптичний зум. Вбудований мікростабілізатор дозволяє кут нахилу 14-елементної скляної лінзи до 25° для гнучкого розміщення.

У проєкторі реалізована технологія зменшення смуг для більш плавних тональних переходів. Системний алгоритм, як переконують у Soundcore, здатен в режимі реального часу коригувати тональну компресію HDR залежно від розміру екрана, зовнішнього освітлення та типу контенту. Проєктор може адаптувати вихідний сигнал до різних кольорів стін.

Розміри проєктора складають 435 x 343 x 761 мм, а вага — 32,8 кг. Він має захист від вологи та пилу за стандартом IP43 і пересувається за допомогою вбудованих коліс та ручки.

Однак Nebula X1 Pro не має вбудованого акумулятора і працює лише від електромережі. У зв’язку з цим Anker пропонує портативні електростанції. Звук забезпечують два 13-сантиметрових сабвуфери потужністю 80 Вт кожний та два поворотні динаміки, здатні повертатися на 90 градусів одним натисканням кнопки.

Кожна колонка оснащена двома фронтальними динаміками, що працюють від підсилювача потужністю 40 Вт, а також одним динаміком, що випромінює звук вгору, працює від підсилювача потужністю 20 Вт, і одним динаміком, що випромінює звук вбік, що працює від іншого підсилювача потужністю 20 Вт. Їх можна від’єднати від корпусу та розмістити поруч з екраном або в будь-якому іншому місці кімнати завдяки високошвидкісному прямому Wi-Fi-з’єднанню без затримок.

У задній частині пристрою також встановлені дві бездротові колонки. Їх можна розмістити у будь-якому необхідному місці для створення об’ємного звуку у конфігурації 7.1.4. У Soundcore підкреслюють, що це створює 7 горизонтальних каналів, один низькочастотний динамік та чотири верхні канали, які разом забезпечують об’ємне звучання з усіх боків.

Кожна бездротова колонка здатна працювати у режимі відтворення до 8 годин. Вони можуть заряджатись як разом з основним блоком, так і окремо через USB-C. Вони розроблені за стандартом захисту від пилу та вологи IP54.

Нова функція у меню дозволить користувачам налаштувати якість прослуховування. Звуки вловлюються мікрофонами, розташованими у верхній частині основного блоку, для визначення оптимальної відстані та кута. При включенні повної конфігурації 7.1.4 глядачі фільмів на свіжому повітрі зможуть насолодитися об’ємним звуком Dolby Atmos потужністю 400 Вт/107 дБ.

X1 Pro працює з Google TV по Wi-Fi 5 для офіційного Netflix та інших популярних потокових додатків, а також забезпечує доступ до тисяч фільмів та серіалів. Система підтримує показ екрана через Google Cast або Nebula Cast. Однак ті, хто віддає перевагу кабельному підключенню, можуть використовувати HDMI із затримкою введення 19 мілісекунд для консольних геймерів.

Керування здійснюється з верхньої частини пристрою або натисканням кнопок на пульті дистанційного керування, який можна розмістити у верхньому відділенні разом із двома бездротовими мікрофонами для караоке. Дверцята в нижній частині основного блоку приховують кабель живлення проєктора (і заряджання динаміка).

Джерело: Soundcore; NewAtlas