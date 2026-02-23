Nvidia, прискорюйся: китайська Moore Threads представила ноутбук з власним 12-ядерним ARM-процесором

Ноутбук MTT AI Book

Китайська компанія Moore Threads представила тонкий ноутбук MTT AI Book із власним Arm-процесором раніше, ніж Nvidia вивела на ринок свій довгоочікуваний чип N1X.





Процесор Moore Threads MT1000 містить 12 обчислювальних ядер з базовою частотою 2,65 ГГц, невідомий GPU на базі мікроархітектури MUSA, а також нейронний блок з продуктивністю TOPS — рівень, співставний із рішеннями AMD Strix Point.

Нагадаємо, процесор Nvidia N1, за словами Дженсена Хуанга, має 20-ядерний Arm-CPU та графіку рівня RTX 5070 і використовується в суперчипі GB10 у DGX Spark. На цьому тлі рішення Moore Threads виглядає скромніше.





У Geekbench китайський процесор набрав 1127 балів у одноядерному режимі тестування та 7420 у багатоядерному. Це близько до показників Ryzen 3 7320U (1112 балів в однопотоці), тоді як сучасні Core i3/Core Ultra 3 демонструють вищі результати.

На додачу до процесора MT1000 ноутбук MTT AI Book отримав 32 ГБ уніфікованої пам’яті LPDDR5X-7500, яку спільно використовують CPU та GPU. Для зберігання даних призначений SSD місткістю 1 ТБ. Базова операційна система — Linux-дистрибутив AIOS, але пристрій може запускати Windows. Щоправда, йдеться не про повноцінну версію Windows-on-Arm, а про віртуалізацію — Windows працює у VM поверх основної ОС.

Дизайн MTT AI Book нагадує MacBook Air. Ноутбук також має 14-дюймовий OLED-панель з роздільною здатністю 2.8K та частотою оновлення 120 Гц. Акумулятор має місткість 70 Вт·год. Набір портів обмежується трьома USB-C. Корпус виготовлений з фрезерованого алюмінію серії 6, а вага становить 1,5 кг.

Ціна MTT AI Book становить 9999 юанів, що за нинішнім курсом відповідає приблизно $1447.

MOORE THREADS MTT AIBOOK "Smart SoC" + 32GB + 1TB + 2.8K OLED =9999 CNY pic.twitter.com/XesBcEBr6g — 孤城Hardware (@realVictor_M) February 21, 2026

Останнім часом боротьба на ринку Arm-ноутбуків загострюється. Поки Nvidia готує N1X, а Qualcomm просуває серію X, Moore Threads уже пропонує альтернативу з акцентом на ШІ-навантаження. Водночас AMD та Intel не мають власних Arm-продуктів, тож їхні Strix Halo чи можливий Nova Lake-AX конкурують у традиційному x86-сегменті.

Поки що MTT AI Book виглядає як амбітна спроба закріпитися в ШІ-класі тонких ноутбуків, але синтетичні тести не вражають. Остаточні висновки можна буде робити лише після незалежних оглядів і перевірки оптимізації драйверів та прошивки.





Джерело: tomshardware