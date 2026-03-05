Популярний китайський бренд ноутбуків викрили на афері з процесорами

NotebookCheck

Популярний китайський бренд бюджетних ноутбуків Chuwi вводив покупців в оману, оснащуючи свої ПК CoreBook X застарілими процесорами Ryzen.





Попри застарілі процесори Ryzen у своїх ноутбуках, бренд випускав рекламу, вказуючи значно новіші CPU. Звіт з’явився у відповідь на численні скарги користувачів CoreBook X на Reddit. На обмані компанію викрили журналісти видання Notebookcheck.

У Chuwi не підтвердили та не спростували звинувачення, заявивши про різні виробничі партії та залишки товарів, які залишаються по за контролем компанії. Однак представники бренду додали, що серйозно ставляться до питання та проводять внутрішнє розслідування.

Ймовірно, що Chuwi використовувала модифікацію на рівні прошивки аби підробити ідентифікацію процесора. У прошивці CoreBook X, у Windows та навіть у діагностичних інструментах CPU-Z та HWiNFO64, CPU відображався як Ryzen 5 7430U. Однак дослідники з Notebookcheck розібрали ноутбук та виявили чип Ryzen з кодом OPN 100-000000375, який відповідає Ryzen 5 5500U.





Ryzen 5 7430U містить 6 ядер та 12 потоків з виконавчими ядрами Zen 3. Натомість Ryzen 5 5500U має стільки ж ядер, однак виконавчі ядра попереднього покоління Zen 2, вдвічі менший обсяг кеш L3 та меншу тактову частоту.

Процесор Архітектура Ядра/потоки Базова/підвищена тактова частота (ГГц) Кеш L2 (Мб) Кеш L (Мб) TDP (W) OPN Ryzen 5 7430U Zen 3 6/12 2.3/4.3 3 16 15 100-000000943 Ryzen 5 5500U Zen 2 6/12 2.1/4.0 3 8 15 100-000000375

Обидва процесори мають настільки схожі характеристики, що більшість людей можуть бути легко введені в оману. Менший обсяг кешу L3 та нижчі тактові частоти продемонстрували, що Ryzen 5 7430U не відповідає заявленим характеристикам. Ryzen 5 5500U десь на 7% повільніший за Ryzen 5 7430U. Оскільки ноутбук CoreBook X працює з пам’яттю з одним каналом, різниця в продуктивності складає 10%. Це не так багато, щоб пересічний користувач помітив цю різницю.

Однак покупці мають отримувати те, за що заплатили, інакше це шахрайство. Архівна сторінка CoreBook X демонструє, що Chuwi рекламувала ноутбук як “CoreBook X 7430U”, згадуючи про Ryzen 5 7430U у всіх рекламних матеріалах. Наразі компанія рекламує лептоп як “CoreBook X Ryzen 5”, однак URL-адреса зберігає оригінальну назву моделі. Компанія змінила характеристики процесора на Ryzen 5 з шістьма ядрами і 12 потоками, з частотою до 4,3 ГГц, не згадуючи конкретно Ryzen 5 7430U, але все ще вказуючи його тактову частоту в режимі Boost.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Раніше ми писали, що від афери з RTX 5090 за $999 постраждали 42 особи — продавець надсилав поясні сумки замість відеокарт. А до цього Шахраї продавали фальшиві NVIDIA RTX 4090 з GPU Ampere.

Джерела: Tom’s Hardware; NotebookCheck