Анонсовано VHS-горор Deadcam — перший «файл» розгортається в покинутій школі

Deadcam / Joure & Joe

Творці інді-горору Don’t Scream анонсували новий проєкт — Deadcam, аналоговий survival horror у стилі VHS-записів 80–90-х років.

Інді-студія Joure & Joe представила гру, яка побудована на концепції «знайдених кадрів». У Deadcam гравці проходять серію окремих «файлів» — кожен із них має власну історію, сеттинг і геймплейні особливості. Чимось підхід до зйомки камерою нагадує класичний Outlast. Також в Deadcam є система ретро-інтерфейсів, яка відстежує активність привидів поблизу: їхню кількість, розміри та швидкість.

У кожному «файлі» буде власна історія, стилістика та набір механік: щось буде більш бойове, щось — суто атмосферне та повільне. Deadcam також застерігає гравців про присутність тем самогубства, крові та насильства. У грі передбачено три різні кінцівки — лише одна з них розкриває «100%» та вважається «хорошою».

Наприклад, події першого «файлу» Hitomi, натхненного японськими фільмами жахів (J-horror), розгортаються в покинутій школі. Там гравець отримає доступ до трьох видів зброї: катани, пістолета та дробовика. Проходження одного файлу триватиме приблизно годину.

IGN вже виклав офіційний трейлер на YouTube, де головна антагоністка тримає камеру, яка говорить з протагоністкою. За її словами, вона має вбити гравця, аби здійснити свою помсту. Після цієї сцени в трейлері видно фрагменти геймплею з атаками привидів.

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На сторінці Steam зазначено, що Deadcam «сильно спирається на сувору естетику жахів 80-х і 90-х років і черпає натхнення з класичних J-horror, а також американських VHS-фільмів і слешерів». Загалом у грі заплановано п’ять файлів, які поступово додаватимуться протягом періоду раннього доступу.

Deadcam — це інді-горор, розроблений дуетом розробників Joure & Joe, які базуються у Великій Британії. Гра, що створена на Unreal Engine 5, вийде в ранньому доступі 23 червня у Steam. Deadcam націлена на ПК, а поки що про реліз на консолях не йшлося.

Джерело: IGN