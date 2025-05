Український хардкор-платформер Through the Nightmares про в’язницю жахів отримав демо і трейлер (+дата релізу)

Through the Nightmares / Sandman

Український платформер Through the Nightmares від команди Sandman нарешті отримав остаточну дату релізу та демо для консолей.

Розробка гри тривала девʼять років, і зараз проєкт виходить на фінішну пряму. В Steam проєкт вже встиг зібрати базу гравців, які відчули на собі страждання через цю хардкорну гру. Вони вже знають, що Through the Nightmares — це платформер у стилі «помер, спробував ще і так по колу».

У Through the Nightmares гравець стає Піщаною людиною — добрий духом, що приносить приємні сни. Він протистоїть спотвореному богу сну Морфею, який викрав дітей і перетворив сни на в’язницю, а Піщана людина навпаки рятує їх. Однією з головних ігрових механік є можливість змінювати розмір персонажа, з чим пов’язано чимало головоломок та прихованих елементів. Функція впливає на інерцію, траєкторію стрибків, взаємодію з пастками та відкриває нові шляхи на рівнях.

Серед інших особливостей:

Миттєве відродження після смерті.

Контрольні точки через колекційні предмети — сам обираєш, де безпечно зберегти прогрес.

Реактивне середовище, яке змінюється від ваших дій.

Моторошний саундтрек і low-poly стиль Стиль 3D-графіки, де об’єкти мають прості форми з видимими гранями. Виглядає так, ніби все складено з великих шматочків, як паперові фігурки або старі відеоігри

Пройти демо з першого разу буде дуже важко через безжальність гри. Новий трейлер підкреслює складність гри та показує кілька нових моментів із геймплею. Вперше демо доступне на PlayStation та Xbox, а гравці на Steam могли пограти ще з раніших версій. А от трохи пізніше отримає демо Nintendo Switch — 5 червня.

Остаточна версія Through the Nightmares містить понад 45 рівнів, поділених на 3 розділи та 6 похмурих локацій, кожна з яких — уособлення дитячого страху. Серед них є темні ліси і замки, що розсипаються, а разом з тим класичні монстри з-під ліжка. Також локації наповнені іншими живими страхами дітей: павуками, що кишать по стінах, зловісними силуетами серед дерев, шосе з машинами тощо.

Повна версія Through the Nightmares вийде 19 червня 2025 року на ПК, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One та Nintendo Switch. На консолях видавцем виступає українська студія Pingle, яка раніше працювала над портами багатьох міжнародних ігор.

Джерело: пресреліз Sandman