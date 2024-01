Анонси MSI на CES 2024: конкурент Steam Deck на Intel та 18-дюймовий ігровий ноутбук з RGB-трекпадом за $5000

Компанія MSI привезла на виставку CES 2024 кілька десятків нових пристроїв. Охопити їх всі неможливо в форматі однієї новини, тому зупинимося на найцікавіших гаджетах.

Лауреат премії CES 2024 Innovation Awards – ігровий ноутбук MSI Titan 18 HX

MSI Titan 18 HX отримав відзнаки в категоріях «Ігри та кіберспорт» та «Штучний інтелект» CES 2024 Innovation Awards. Він оснащений процесором Intel Core i9 14-го покоління та відеокартою NVIDIA GeForce RTX 40 Series (RTX 4080 або 4090). Ноутбук має 18-дюймовий Mini LED дисплей із роздільною здатністю 4K та частотою 120 Гц, 4 набори слотів для оперативної пам’яті (до 128 ГБ) та 3 слоти для SSD (до 6 ТБ). Пристрій має підсвічування тачпада, батарею місткістю 99,9 Втгод та масу 3,6 кг. Ціна MSI Titan 18 HX заявлена на рівні $5000.

Ігрові ноутбуки MSI Raider 18 HX та Stealth 18 AI Studio також отримали процесори Intel Core i9 14-го покоління, відеокарти NVIDIA GeForce RTX 40 Series та 18-дюймові Mini LED дисплеї з роздільною здатністю 4K та частотою 120 Гц. Відмінності полягають в дизайні та деяких деталях. Наприклад Raider 18 HX відрізняються матричною світловою панеллю та новою 3D-підставкою. Водночас Stealth 18 AI Studio претендує на звання найлегшого 18-дюймового ігрового ноутбука на ринку завдяки корпусу з магнієво-алюмінієвого сплаву.

Ігрова консоль MSI Claw

MSI Claw – це перша консоль, оснащена процесором Intel Core Ultra. На виставці було представлено інженерні зразки консолі. Нині чип стандартно має TDP 24-27 Вт. Доступні як економічний режим (15 Вт), так і турборежим (до 35 Вт під час живлення від батареї або 40 Вт при підключенні до мережі).

MSI Claw має 7-дюймовий IPS-екран зі змінною частотою до 120 Гц і роздільною здатністю 1080p. Користувачі зможуть призначати клавіші та програмувати макроси для кожної кнопки. Пристрій містить модуль Wi-Fi 7, хоча представник MSI каже, що Windows 11, ймовірно, отримає підтримку Wi-Fi 7 не раніше другої половини року.

MSI Claw має великий акумулятор місткістю 53 Втч, який забезпечує 2 години автономної роботи при повному навантаженні. Завдяки програмному забезпеченню MSI Center M користувачі можуть отримати доступ до своїх ігрових облікових записів і завантажувати ігри.

Лауреат премії CES Innovation Awards 2024 – ігровий монітор MSI MPG 491CQP QD-OLED

Цей монітор, відзначений у категоріях «Ігри та кіберспорт» та «Комп’ютерна периферія та аксесуари», є першим 49-дюймовим ігровим QD-OLED-монітором MSI зі співвідношенням сторін 32:9, роздільною здатністю 5120×1440 (DQHD) і кривиною 1800R. Монітор може похвалитися часом відгуку 0,03 мс GtG і частотою оновлення 144 Гц.

Нові ігрові десктопи зі штучним інтелектом

MSI представляє три ігрові десктопи зі штучним інтелектом: MPG Trident AS 14th, MAG Infinite S3 14th і MAG Codex 6 14th. Ці пристрої на базі процесорів Intel Core 14-го покоління та відеокарт NVIDIA GeForce RTX 4070 покликані забезпечити високу продуктивність.

Вони підтримують програмну функцію MSI AI ENGINE, яка автоматично визначає активну програму, оптимізуючи налаштування продуктивності, світлові ефекти RGB, звук і колір екрану з високою точністю.

Міні-ПК MSI Cubi 6 1M / Cubi 6 13M

Мініатюрний настільний ПК MSI серії Cubi 6 оснащений процесором Intel Raptor Lake-U та двоканальною пам’яттю DDR5. Система виконана компактному корпусі обсягом 0,826 л. Вона містить два порти Thunderbolt 4, один із яких підтримує вхід живлення і дозволяє живити Cubi 6 за допомогою лише одного кабелю до монітора. Заявлено підтримку до 4 дисплеїв, технології безпеки даних vPro.

MSI PROJECT ZERO

Цей проєкт поєднує корпус та материнські плати, які забезпечують «нуль кабелів» ─ вони оснащені конекторами на тильній стороні.

Материнські плати MSI PROJECT ZERO:

Z790 PROJECT ZERO / B760M PROJECT ZERO / B650M PROJECT ZERO

Корпуси MSI PROJECT ZERO:

MEG MAESTRO 700L PZ / Серія MAG PANO 100 PZ/ Серія MAG PANO M100 PZ

Твердотілий накопичувач MSI SPATIUM M580 PCIe 5.0 NVMe M.2 FROZR LIQUID

Ця модель оснащена гібридною системою охолодження «все-в-одному». Фактично це повноцінна система рідинного охолодження з власною помпою, радіатором та вентилятором. Вона хоч і займає чимало місця в системному блоці, проте дозволяє накопичувачу досягати швидкості читання/запису до 14000/12000 МБ/с. Пропонуються моделі місткістю 1, 2 і 4 ТБ.

Рішення для заряджання електромобілів

Розумний зарядний пристрій MSI EV AI підходить для більшості електромобілів на ринку. Він має функцією розпізнавання номерних знаків на основі штучного інтелекту, підтримує різноманітні варіанти оплати. Зарядний пристрій забезпечує потужність до 14,4 кВт/60А і можливість вибору штекера типу 1 (SAE J1772) і типу 2 (IEC 62196-2). Він оснащений 7-дюймовим дисплеєм для підтримки мобільних застосунків і хмарної платформи, пропонуючи такі функції, як оплата за допомогою QR-коду, система управління енергоспоживанням (EMS), динамічне балансування навантаження (DLB), RFID-карта і планування зарядки.