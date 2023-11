Ексдизайнерка Google Maps розкритикувала оновлення GPS-застосунку — каже, що він тепер «непривітний‎» та «менш людяний‎»

Оновлений дизайн GPS-програми Google дратує не лише деяких користувачів, а й дизайнерку, яка працювала над застосунком у перші дні.

Оновлення Google Maps, яке анонсували минулого тижня, додало в програму маршрути громадського транспорту з більш детальною інформацією, розташування станцій для зарядки електромобілів і функцію, яка дозволяє друзям ділитися своїми улюбленими місцями.

Водночас нова колірна схема застосунку не усім прийшлася до душі — дороги отримали сірий колір, вода тепер не темна, а світло-блакитна, а парки та інші громадські місця мають світліші відтінки зеленого.

Елізабет Ларакі, яка була одним із двох дизайнерів, які працювали над початковим дизайном програми, розкритикувала оновлення.

Ларакі каже, що вода та парки тепер «зливаються», а палітра кольорів програми виглядає як «згенерована комп’ютером». Водночас вона додала, що дороги та трафік отримали кращу видимість.

15 years ago, I helped design Google Maps.

I still use it everyday.

Last week, the team dramatically changed the map’s visual design.

I don’t love it.

It feels colder, less accurate and less human.

But more importantly, they missed a key opportunity to… pic.twitter.com/HMcpKiOEdr

— Elizabeth Laraki (@elizlaraki) November 22, 2023