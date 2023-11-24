Ексдизайнерка Google Maps розкритикувала оновлення GPS-застосунку — каже, що він тепер «непривітний‎» та «менш людяний‎»

Оновлений дизайн GPS-програми Google дратує не лише деяких користувачів, а й дизайнерку, яка працювала над застосунком у перші дні.

Оновлення Google Maps, яке анонсували минулого тижня, додало в програму маршрути громадського транспорту з більш детальною інформацією, розташування станцій для зарядки електромобілів і функцію, яка дозволяє друзям ділитися своїми улюбленими місцями.

Водночас нова колірна схема застосунку не усім прийшлася до душі — дороги отримали сірий колір, вода тепер не темна, а світло-блакитна, а парки та інші громадські місця мають світліші відтінки зеленого.

Елізабет Ларакі, яка була одним із двох дизайнерів, які працювали над початковим дизайном програми, розкритикувала оновлення.

«15 років тому я брала участь у створенні Google Maps, і все ще використовую програму щодня. Минулого тижня команда кардинально змінила візуальний дизайн, але мені він не подобається. Він виглядає непривітним, менш точним і менш людяним», — пише Елізабет.

Ларакі каже, що вода та парки тепер «зливаються», а палітра кольорів програми виглядає як «згенерована комп’ютером». Водночас вона додала, що дороги та трафік отримали кращу видимість.

15 years ago, I helped design Google Maps. I still use it everyday. Last week, the team dramatically changed the map’s visual design. I don’t love it. It feels colder, less accurate and less human. But more importantly, they missed a key opportunity to… pic.twitter.com/HMcpKiOEdr — Elizabeth Laraki (@elizlaraki) November 22, 2023

Деякі користувачі Google Maps підтримали критику дизайнерки:

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«Я подумав, що це не та програма, коли вперше відкрив її після оновлення», — написав на X Періс Маркс, технічний коментатор.

Ларакі також сказала, що Google «втратила велику можливість» щодо спрощення дизайну Maps.

«Google Maps повинні були очиститись від сміття, що закривало карти», — написала Ларакі, посилаючись на функції розміщення вікна пошуку та накладення супутників і трафіку.

Технічний блогер Джон Ґрубер тим часом написав, що критика Елізабет — це «‎дуже довгий спосіб сказати, що дизайн програми Google Maps має бути схожим на Apple Maps».

Джерело: Insider